모텔 7층서 환각 상태 여성 추락…함께 마약한 조폭 구속

모텔에서 함께 필로폰을 투약한 20대 여성이 환각 상태에서 7층 창문 밖으로 추락하자 차량에 태우고 달아난 조직폭력배가 검찰에 구속됐습니다.



인천지검 마약범죄 특별수사팀(이영창 부장검사)는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 주안식구파 조직원 A(26·남) 씨와 20대 여성 B 씨를 구속 기소했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 8월 28일 오전 인천시 미추홀구 모텔에서 B 씨와 C 씨 등 20대 여성인 지인 2명과 함께 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있습니다.



그는 당시 C 씨가 환각 상태에서 모텔 7층 복도를 걸어 다니다가 창문 밖으로 추락하자 B 씨와 함께 그를 차량에 태워 도주했습니다.



당시 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 추적에 나서 C 씨를 병원에서 발견한 데 이어 B 씨를 미추홀구 길거리에서 검거했습니다.



검찰은 필로폰 투약 혐의로 경찰이 송치한 B 씨를 수사하는 과정에서 A 씨가 범행을 주도한 사실을 확인하고 직접 구속했습니다.



A 씨는 필로폰 투약 사실을 들키지 않으려고 추락한 C 씨를 차량에 태워 도주한 것으로 조사됐습니다.



검찰 관계자는 "A 씨와 B 씨가 C 씨를 차량에 태워 도주한 부분은 따로 적용할 죄명이 없어 필로폰 투약 혐의로만 기소했다"며 "심하게 다치지 않은 C 씨는 병원에 입원해 치료를 받고 퇴원했고 현재 경찰 수사를 받고 있다"고 말했습니다.



