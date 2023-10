자이언티 참여 美그룹 '1999 WRITE THE FUTURE' 음원 발매

이미지 확대하기

아티스트 자이언티가 멤버로 참여한 '1999 WRITE THE FUTURE'의 싱글 "World Stop Turning"의 음원이 공개됐다.'1999 WRITE THE FUTURE'은 미국 레이블 '88RISING' 소속 아티스트 그룹으로 Zion.T, Rich Brian, Warren Hue 멤버로 구성되어 있다.지난 13일 공개된 '1999 WRITE THE FUTURE'의 싱글 "World Stop Turning" 은 따뜻한 멜로디가 돋보이는 몽환적인 R&B 곡으로 돌아가는 세상이 멈출 때 우리 곁에 누가 있을지에 대한 메시지를 담으며 놓쳤던 연인들과 이전 관계들을 회상한다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오에서 자이언티는 아티스트 Rich Brian, Warren Hue, 친구, 가족과 함께 일요일 오후를 보내는 평범한 모습을 잔잔하게 그려냈다.마종 게임을 시작으로 집앞 차도에서 농구 게임까지 아시아계 미국인 문화의 빈티지 향수를 느낄 수 있는 레트로 컨셉을 찰떡같이 소화하며 자이언티만의 유니크한 모습으로 시선을 사로 잡았다.현재 솔로 앨범 발매를 위해 곡 작업에 몰두하고 있는 자이언티의 컴백 또한 기대된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)