임영웅, 출연만 했다 하면 최고 시청률…대중 사로잡았다

가수 임영웅이 출연하는 프로그램마다 '임영웅 효과'를 톡톡히 발휘하고 있다.임영웅은 최근 'Do or Die'로 컴백, 신곡을 발표하자마자 각종 음원사이트 음원차트를 싹쓸이하며 여전한 인기를 증명하고 있다.특히 임영웅은 컴백과 함께 다양한 예능과 음악 방송 프로그램에 출연하며 오랜만에 활발하게 활동을 펼쳤다.예능 나들이의 시작을 알린 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에선 근황 토크를 비롯해 VCR을 보며 공감하거나, 다채로운 리액션으로 보는 재미를 더하기도 했다.방송 후 '미우새'는 시청률 16.1%(닐슨코리아 전국)를 돌파한 건 물론, 18.9%라는 분당 최고 시청률까지 기록하며 임영웅의 독보적인 존재감도 증명됐다.tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토') 역시 마찬가지였다. 반갑게 인사를 건넨 임영웅은 붐과의 친분 자랑을 비롯해 동갑내기 키와 즉석에서 듀엣 댄스 무대를 선보여 눈길을 끌었다.이외에도 임영웅은 '놀토'를 통해 생애 첫 받아쓰기에 도전, '웅듣찬'으로 영웅이 되기도 했고, 센스 폭발한 면모로 신선한 매력까지 맘껏 뽐냈다.제대로 활약한 임영웅 덕분에 '놀토'는 시청률 3.9%를 찍으며, 올해 최고 시청률을 기록했다.솔직 담백한 모습으로 예능 나들이를 마친 임영웅은 Mnet '엠카운트다운'과 MBC '쇼 음악중심', SBS '인기가요'에서 'Do or Die'와 '모래 알갱이' 무대를 최초 공개, 본업 모먼트로 팬들을 설레게 했다.노래와 퍼포먼스, 남신 비주얼 뭐하나 빠지지 않는 모습으로 음악방송 무대를 모두 마친 임영웅은 2023 전국투어 콘서트 'IM HERO'(아임 히어로)도 개최, 또 다시 하늘빛 축제를 펼친다.콘서트의 포문을 여는 서울 공연은 오는 10월 27일, 28일, 29일 그리고 11월 3일, 4일, 5일에 KSPO DOME에서 열리며, 11월 24일과 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 대구 콘서트가 진행된다.부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에, 대전컨벤션센터 제2전시장에서 펼쳐지는 대전 콘서트는 12월 29일, 30일, 31일이며, 광주 콘서트는 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일에 개최된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)