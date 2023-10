"트렌드 건강법, 내게도 맞을까?"…SBS 스페셜 '육체실험'에서 검증

이미지 확대하기

사람들은 트렌드로 떠오르는 건강법이 '나'의 몸에 어떤 반응을 일으킬지 확인해보기도 전에 그저 수용하고 따라하는 경향이 있다. 하지만 이러한 비결들이 누구에게나 적용될 수는 없다.과연 올바른 육체실험의 방법과 의미는 무엇인지 SBS스페셜 - '육체실험' 2부에서 짚어본다."여러분 자신에게 효과적인 실험을 해보세요.이를 통해 여러분은 여러분 자신의 답을 찾게 될 것입니다." (휴고 터너)영국의 기니피그 쌍둥이라 불리는 탐험가 '휴고'와 '로스', 육식 vs 채식 식단 실험으로 유명한 그들은 운동 실험 등 다양한 자가 실험을 시도하고 있다, 그들이 자가 실험을 멈추지 않는 이유는 뭘까? 한국의 운동하는 쌍둥이 '김성준' 씨와 '김성훈' 씨가 영국 기니피그 쌍둥이에게 도전장을 던졌다. 스포츠 모델인 그들은 자신들의 몸에 최적화된 운동의 강도를 찾고 싶어 했다. 고강도 vs 중강도 과연 그들의 몸은 무엇이 달라질까?"자가 실험하면서 한계까지 밀어붙이는 것은 위험할 수 있습니다. 하지만 저는 한계까지 밀어붙이는 것이 절대적으로 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 이를 통해 일반적인 것에 대한 새로운 기준을 세울 수 있기 때문입니다. (이안 레이크)'ZERO FIVE 100', 영국의 내과 의사 '이안 레이크' 박사는 5일간 단식하며 무려 161km를 달렸다. 평소 자가 실험을 즐기지만, 더욱 기억에 남는 혁명과도 같았던 '이안 레이크'박사의 'ZERO FIVE 100' 프로젝트. 과연 그 실험의 결과는 어떠했을까? 5일간 굶으며 마라톤을 해도 괜찮은 걸까, 그 놀라운 결과를 공개한다."사실 그동안은 제 몸이 어떻게 변하는지를 무시하고 살았는데 이제는 제 몸을 디자인할 수 있을 것 같아요." (이선재 교수)장내 미생물 전문가, 마이크로바이옴 연구를 하는 '이선재' 교수는 자신의 식욕과 폭식이 모두 마이크로바이옴 때문일 거라 주장했다. 과연 그의 이야긴 사실일까? 마이크로바이옴이 바뀌면 살을 뺄 수 있을까? '저탄고지' 식단을 한 달 동안 유지하며 장내 미생물의 환경을 바꾸어 살을 빼겠다는 이선재 교수의 특별한 자가 실험. 본인은 물론 주변의 보는 사람들까지 모두 놀라게 한 그 실험 결과가 공개된다.밤낮이 완전히 뒤바뀐 채 생활하는 '올빼미 형' 인간 '정희승' 씨. 잠을 자고 일어나도 늘 피곤하고 식욕이 없다는 희승 씨는 최근 들어 뒤바뀐 수면 패턴이 본인의 생체 리듬에도 영향을 주고 있을지 모른다는 생각이 들었다. 정말 '아침형' 인간이 되면 수면의 질과 건강에 변화가 찾아올까? 떠오른 물음에 본격적으로 자가 실험에 도전한 희승 씨. 이미 굳어있는 수면 시간을 되돌리는 것이 쉽지 않았지만 2주간의 적응 기간을 거쳐 한 달 동안 '아침형 인간' 되기에 성공했다. 그렇다면 수면의 질 역시 좋아졌을까, 밤사이 일어난 은밀한 기록, 깊은 잠의 숨겨진 수치가 공개된다.20년 전 SBS스페셜 '장수 비법'에 '칼로리 제한 식단 실험자'로 출연했던 '피터 보스' 씨. 당시 한 끼 식사로 과일과 저칼로리 크래커를 먹으면서도 건강한 면역력과 몸 상태를 유지했던 그를 다시 만났다. 70세인 그는 여전히 소식을 이어가고 있었고 건강 상태 역시 무척 좋았다. 자신만의 식사 패턴을 찾은 '보스' 씨의 25년 노하우를 공개한다.'나'에게 최적화된 건강법을 찾기 위해 자신에게 실험을 시작한 이들의 여정. 진짜 '내 몸'을 알기 위한 올바른 육체실험의 가이드가 15일 일요일 밤 11시 5분에 방송되는 SBS스페셜 '육체실험(Self-experimenter)' 편에서 공개된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)