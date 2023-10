[취재파일] 한 줌도 안 되는 비국가행위자가 전쟁을 일으키다

하마스는 누구인가?

하마스는 왜 이러는 걸까?

하마스는 이전과 얼마나, 어떻게 달랐나?

앞으로 하마스와 이스라엘은 어떻게 행동할까?

미국, 중국, 사우디는 어떤 입장일까?

"중동 지역은 지난 20년보다 오늘날 더 조용하다."

(The Middle East region is quieter today than it has been in two decades).

- 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관 (지난 9월 28일)

이스라엘과 팔레스타인 무장 세력 하마스 간의 충돌이 일주일을 넘어섰습니다.일주일 새 1만 명 넘는 사람들이 다치고, 숨진 건 비극이 아닐 수 없습니다. '1만 명'이라는 숫자가 너무 많아 비현실적으로 느껴지기도 하죠.그렇다면 왜 무장 세력 하마스는 이스라엘을 공격했고, 이스라엘은 왜 기습 공격을 당한 걸까요? 또, 앞으로 중동지역은 어떻게 되는 걸까요? 혼란스러운 중동 정세를 국립외교원 외교안보연구소 주최로 열린 <중동정세 평가 긴급 간담회> 중 인남식 국립외교원 교수의 발제를 토대로 짚어보겠습니다.무력 충돌은 지난 7일, 하마스가 이스라엘 남부를 습격하면서 시작됐습니다. 공격당한 이스라엘이 현 상황을 '전쟁'이라고 규정하면서 하마스와 이스라엘 간 교전은 곧바로 전쟁으로 번졌습니다.이스라엘과 크고 작은 교전만을 반복해오던 하마스가 대대적인 공격에 나선 이유를 알기 위해서는 먼저 하마스의 정체와 팔레스타인의 상황부터 알아야 합니다.인 교수는 이번 사태를라고 설명합니다.팔레스타인에는 두 정치 세력이 있습니다. 무장 정치세력인 '하마스'와 팔레스타인 해방기구의 최대 조직인 '파타'입니다. 하마스는 강경파, 파타는 온건파로, 이들은 '이스라엘에 대한 입장', '무장 투쟁 방식' 등 여러 사안에 대해 의견 차이를 보이며 늘 충돌해 왔습니다. 지난 2006년 팔레스타인 선거에서 하마스가 파타를 누르고 압승하긴 했지만, 하마스는 내전 끝에 가자지구로 밀려났죠. 그리하여 하마스가 가자지구를, 파타가 집권 여당으로 팔레스타인 자치정부와 함께 서안지구를 통치하고 있습니다.이스라엘의 계속되는 공격에도 속 시원히 말 한마디 못하고, 그렇다고 외교로 풀어내지도 못하는 자치정부를 지켜보고 있자니 팔레스타인 국민들은 답답하기만 했습니다. 여기에 각종 부패 의혹까지 불거지며 국민들의 실망감은 분노로 바뀌었습니다.하마스는 이 상황을 노린 것으로 보입니다.인 교수는 '이스라엘의 공세적이고, 팔레스타인을 인정하지 않는 네타냐후 내각의 행보에도 목소리조차 못 내고 비판만 하고 앉아 있을 거라면, 우리(하마스)는 안 되겠다고 하면서 나선 게 일종의 명분'이라고 설명합니다.파타에 밀려 잃어버린 존재감을 되찾으려는 시도로도 볼 수 있습니다.팔레스타인을 둘러싼 지정학적인 변화도 영향을 끼쳤습니다. 지난 2020년, 이스라엘은 아랍에미리트, 바레인 등 중동 내 여러 아랍 국가들과 수교를 맺었습니다. '아브라함 협정'이죠. 인 교수는 '아브라함 협정으로 아랍 형제국이 줄줄이 이스라엘과 수교할 때 팔레스타인은 고립무원이었다'라고 설명합니다.팔레스타인, 그 중에서도 더 고립돼 있는 하마스가 기댈 곳이 사라지는 상황을 막기 위해서 선제적으로 공격에 나선 겁니다.하마스는 이스라엘 국내 상황 역시 자신들에게 유리하다고 판단했습니다. 이스라엘은 극우 성향인 네타냐후 총리가 집권한 이래로 정쟁이 끊이지 않았습니다. 네타냐후 정부가 사법부 권한을 줄이는 '사법개혁'을 추진하자, 이에 반대하는 대규모 시위가 발생하기도 했죠. '이스라엘 건국 이래 최악의 분열'이라는 표현이 나올 정도로 내부 갈등은 극심했습니다. 인 교수는고 설명했습니다.인남식 교수는 하마스의 이번 공격 패턴에 4가지 특성이 있다고 봤습니다. 입체성, 전격성, 잔혹성, 상징성입니다.1) 입체성 : 앞서 언급했듯 하마스와 이스라엘은 크고 작은 교전을 반복해왔습니다. 주로 하마스가 먼저 공격하고, 이스라엘이 이에 대응하는 패턴이었습니다. 16년 동안이나 반복됐지만, 이번에는 달랐습니다. 인 교수는는 점에서 이전의 하마스와는 차이가 있다고 설명했습니다.2) 전격성 : 이 점은 이스라엘의 정보 실패와 연결됩니다. 세계 최강의 정보력을 자랑하는 이스라엘은 하마스의 공격을 예상조차 못 했습니다. 이스라엘로선 사전에 아무 정보 없는 상태에서 공격을 당해 충격이 더 컸을 겁니다. 인 교수는 '하마스의 기동력, 전력에 대해서 이스라엘이 납득하기 어려울 정도로 평가하지 못 했다'고 말합니다.3) 잔혹성 : 원래도 잔인했던 하마스는 더 잔혹해졌습니다. 인 교수는고 설명합니다. 예전에는 굳이 사람을 투입하지 않았다면, 이제는 누군가에게 직접 총구를 겨누는 공격이 이뤄지는 겁니다.4) 상징성 : 이번 공격은 50년 전에 있었던 '욤키푸르 전쟁' 50주년인 10월 6일 바로 다음 날에 시작됐습니다. 욤키푸르 전쟁은 1973년 10월 6일, 이집트와 시리아가 이스라엘을 기습 침공하면서 19일 동안 이어진 전쟁입니다. 이스라엘에게는 뼈아픈 날입니다. 인 교수는 '이스라엘 국민들에게 트라우마가 큰 전쟁인데, 이날(50주년 다음 날)을 공격 일자로 택한 건 이스라엘로선 반세기 전을 떠올리게 된다'고 얘기했습니다.하마스의 공격은 이전과 많이 달라졌습니다. 늘 해왔던 공격-방어 틀에서 벗어나 새로운 변화를 맞이한 것이죠. 인 교수는 '불길한 징조가 없지 않다'며 '(하마스가) 변화의 자리에서 새로운 방향으로 트는 게 아닌가 하는 조심스러운 예측을 한다'고 말했습니다.이번 전쟁으로 하마스와 이스라엘은 새로운 국면을 맞게 됐습니다. 과거 이스라엘과 하마스의 관계는 복잡한 역사를 갖고 있지만, 행동 양상은 단순했습니다. 이스라엘 외교안보전문가 이프레임 인바는 '이스라엘이 <잔디깎기 전략>에 따라 행동하고 있다(Israel is acting in accordance with a ‘mowing the grass” strategy.)고 분석했습니다. 잔디는 조금 자랄 때까지는 그대로 내버려 두다가, 어느 정도 무성해지면 풀을 깎죠. 이스라엘 역시 하마스의 작은 도발은 지켜보고만 있다가, 위험 요인이 커진다 싶으면 교전으로 하마스를 눌렀습니다. 하마스는 이 전략에 익숙해진 이스라엘의 허를 찔렀습니다.이스라엘 머릿속은 복잡해졌습니다. 평생 없애고 싶었던 하마스를 그대로 둘 수도, 그렇다고 정말 없앨 수도 없는 딜레마에 놓인 겁니다. 하마스는 민간인들 사이에 섞여 있기 때문에 이스라엘이 하마스를 모두 제거했다고 해도, '남김없이 제거했는가' 의문이 남을 수밖에 없습니다. 더 강경해진 제2의 하마스가 나올 가능성도 배제할 수 없습니다.최근 이스라엘은 가자지구 주민들에게 전원 대피령을 내렸습니다. 대규모 지상작전이 정말 얼마 남지 않은 듯합니다. 어쩌면 이스라엘은 하마스 해체뿐만 아니라 가자지구에 대한 지배권까지 목표로 하는 걸지도 모르겠습니다. 하지만 국제사회의 비판 여론 또한 무시할 순 없습니다. 가자지구는 우리나라 세종시와 면적이 비슷합니다. 세종시보다 조금 더 좁은 땅에 230만 명이 함께 살고 있죠. 이스라엘이 가자지구를 전면 봉쇄하자, 유엔은 국제법 위반 소지가 있다며 비판했습니다. 하마스가 잔혹한 전쟁을 일으킨 건 맞지만, 여기에 이스라엘이 '봉쇄'라는 맞대응 카드를 꺼내들자 양측 모두에 대한 비판이 거세진 상황.하마스 상황 역시 간단하진 않습니다. 인 교수는 '하마스 자신들도 이스라엘의 스마트 펜스를 뚫고 인질을 납치한 성과를 거둔 것에 놀라고 있을 것'이라고 말했습니다.전쟁 자체도 선을 넘었지만, 민간인 살상과 인질 억류는 너무 나간 측면이 있다는 거죠. 전쟁을 일으켰고 하마스의 존재감을 과시하긴 했는데, 어떻게 매듭지어야 할지 모르는 걸지도 모릅니다.미국, 중국 등 주요국 역시 복잡해진 건 마찬가지입니다. 미국이 이스라엘에 대한 전폭 지지를 선언하기는 했지만, 이스라엘이 지상전을 감행한다면 미국으로선 부담스러울 수밖에 없습니다. 또,미국은 여러 수교를 통해서 중동지역이 안정화되고 있다고 자평했죠. 하지만 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관이 '중동 지역이 안정됐다'고 평가한 지 열흘도 되지 않아 전쟁이 발발했습니다.중동의 중재자를 자임한 중국은 일단 중립 노선을 보이고 있습니다.중국이 팔레스타인에 대한 독립국가 인정을 주장하고 있긴 하지만, 이번 사태에 대해서는 원론적인 입장만 표명한 겁니다. 양측의 갈등이 극심해지는 상황에서 '우리는 모두의 친구'라는 중국이 누군가를 설득하는 중재자 역할을 할 수 있을지, 회의론도 나옵니다.'아랍의 큰형' 사우디도 마음이 편치 않죠. 중국과 미국 사이에서 아슬아슬한 밀당을 하며 얻어낼 건 얻어내고 있었는데, 전쟁으로 모든 게 중단됐기 때문입니다. 하지만 이미 전쟁은 발발했고, 어떤 역할을 자처할지 고민해야 합니다. 인 교수는 '사우디가 차라리 아랍의 지도자를 자임하면서 호흡을 조절하고, 이를 통해서 레버리지를 모색하는 쪽으로 잠시 발을 뺄 가능성이 있다'고 설명했습니다. 빅 딜은 잠시 멈추고, 아랍 내 역할을 고민한다는 겁니다.하마스의 도발로 인한 전쟁으로 1만 명이 숨지거나 다쳤습니다. 이들 중에는 민간인도 많습니다. 증오가 담긴 전쟁의 참혹함은 곳곳에서 드러나고 있습니다. 더 우려스러운 건, 어떤 극단주의자는 하마스를 영웅으로 평가하면서 추종할 수 있다는 겁니다. 인 교수는 '한 줌도 안 되는 비국가행위자들이 세상을 어떻게 흔드는지 보여줬다'고 분석했습니다. 테러리스트들은 작은 힘으로 세상을 뒤흔드는 동력이 생겼다는 걸 증명하려 할지도 모릅니다. 세상은 더 불안정해지고, 더 많은 사람들이 애도되지 못한 채 죽어가겠지요. 전쟁의 참혹함을 더 목도하기 전에 어떻게 전쟁을 끝내야 할지 함께 고민해야 할 때입니다.(사진=AP, 연합뉴스)