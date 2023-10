경기 안산상록경찰서는 조건 만남을 미끼로 남성을 유인해 폭행하고 금품을 빼앗은 혐의(특수강도상해)로 대학생인 10대 A 군 등 2명을 붙잡아 조사 중이라고 오늘(13일) 밝혔습니다.



A 군 등은 오늘 오전 2시 57분쯤 안산시 상록구에서 40대 B 씨를 마구 때려 다치게 하고, 15만 원과 휴대전화를 강탈한 혐의를 받고 있습니다.



A 군 등은 이 사건 공범인 10대 여성 C 양과 함께 조건 만남을 미끼로 B 씨를 유인한 뒤 범행한 것으로 알려졌습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 범행 현장 일대를 수색해 A 군 등 2명을 체포했습니다.



C 양은 검거되지 않은 상태입니다.



경찰은 A 군 등에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청하는 한편, C 양에 대한 추적을 계속할 방침입니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)