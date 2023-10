'글로벌 팝스타' 정국, 미국 빌보드 강타…'3D'·'Seven'으로 쌍끌이 흥행

이미지 확대하기

'글로벌 팝스타' 정국이 미국 빌보드 차트를 강타했다.10일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 14일 자)에 따르면, 방탄소년단 정국의 두 번째 솔로 싱글 '3D (feat. Jack Harlow)'가 메인 송차트 '핫 100'에서 5위에 올랐다. 정국의 첫 번째 싱글 'Seven (feat. Latto)'은 57위로 12주 연속 '핫 100' 차트인했다.특히, 정국은 지난해 슈가가 프로듀싱한 하이브 오리지널 스토리 '7FATES: CHAKHO'의 OST 'Stay Alive' (Prod. SUGA of BTS)'와 찰리 푸스와의 협업곡 'Lefe and Right', 올해 'Seven'과 '3D' 등 통산 4개의 솔로 곡을 '핫 100'에 올렸다. 정국은 특히, 한국 솔로 아티스트로는 최초로 두 개 이상의 노래를 공개와 동시에 이 차트의 '톱 5'에 진입시킨 가수가 됐다.'3D'는 '디지털 송 세일즈', '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)'에서 각각 1위에 올랐고, '스트리밍 송' 12위, '팝 에어플레이' 34위 등 여러 차트에 포진했다.'Seven'도 꾸준히 인기몰이 중이다. 이 곡은 '글로벌(미국 제외)' 2위, '글로벌 200' 3위에 이름을 올리며 '3D'와 쌍끌이 흥행을 이끌고 있다.뷔의 솔로 앨범 'Layover'는 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 70위로 4주 연속 차트인한 것을 비롯해 '톱 커런트 앨범' 6위, '톱 앨범 세일즈' 10위에 올랐다. 이 앨범의 타이틀곡 'Slow Dancing'은 '글로벌(미국 제외)' 20위, '글로벌 200' 36위에 자리했다.지민 솔로 앨범 'FACE'의 타이틀곡 'Like Crazy'는 '글로벌(미국 제외)' 48위, '글로벌 200' 77위에 랭크됐으며, 제이홉의 솔로 앨범 'Jack In The Box'는 '톱 커런트 앨범' 41위, '톱 앨범 세일즈' 57위에 랭크됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)