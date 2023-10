임영웅, 신곡 발표 3시간 만에 차트 1위 직행…"감격스럽다"

이미지 확대하기

신곡을 발표한 가수 임영웅이 단숨에 음원 차트 1위를 기록한 것에 감격스러운 마음을 전했다.임영웅은 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Do or Die(두 오어 다이)'를 공개했다.'Do or Die'는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 곡으로 임영웅은 작사에 참여, 자작곡 'London Boy'(런던보이)와 '모래 알갱이'에 이어 또 한번 싱어송라이터 면모를 보였다.신곡은 발매 3시간 만에 멜론, 지니, 벅스 등의 음원 사이트에서 1위를 기록했다. 이에 임영웅은 팬카페에 글을 올려 기쁜 마음을 표현했다.임영웅은 "여러분 드디어 기다리던 Do or die가 공개되었습니다! 처음으로 도전하는 EDM곡 인데요. 이번엔 팬 여러분들과 그냥 신나게 뛰어놀 수 있는 곡을 하자라는 생각으로 시작한 곡이 EDM이 되고, 댄스곡이 되었습니다"라고 신곡에 대해 설명했다.이어 그는 "발매 3시간만에 차트 1위를... 감격스럽습니다"라며 "여러분들도 몸이 근질 근질하셨군요. 이 노래 들으시면서 신나는 마음 감추지 마시고, 같이 미친듯이 놀아봅시다!"라고 전했다.한편 임영웅은 오는 27일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)을 시작으로 전국투어 콘서트에 돌입한다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)