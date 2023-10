이미지 확대하기

블랙핑크 제니의 스페셜 싱글 'You & Me' 음원이 오늘(6일) 오후 1시 공개된다.'You & Me'는 블랙핑크 월드투어에서 제니의 솔로 무대를 장식했던 곡이다. 몽환적인 신스에 감미로운 보컬이 더해져 가사에 담긴 사랑의 메시지를 극대화했으며, 보름달을 배경으로 한 실루엣 퍼포먼스가 전세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다.YG 엔터테인먼트는 "정식 음원 발매 요청이 쇄도, 이에 보답하고자 2개 트랙 구성의 스페셜 싱글로 제작됐다. 기존 투어의 오리지널 버전, 미국 코첼라 페스티벌의 리믹스 버전이다. 아웃트로 구간 랩 파트의 차이점을 그대로 살려내 각기 다른 매력을 만나볼 수 있다."고 설명했다.음원과 함께 베일을 벗을 'You & Me' 퍼포먼스 비디오 역시 기대 포인트다. 그간 투어를 함께해 준 팬들의 사랑에 보답하고자 하는 제니의 바람으로 제작된 것으로 알려졌다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)