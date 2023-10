[뉴스딱] 편의점 앞 커피 '콸콸'…계산대도 더럽히곤 뻔뻔 한마디

편의점 입구 앞에 커피를 쏟아버린 남성의 뻔뻔한 태도가 공분을 사고 있습니다.



한 온라인 커뮤니티에 올라온 '영업 중인 가게 문 앞에 커피 들이붓고는 안 되냐는데…'라는 제목의 글에 담긴 사연입니다.



작성자 A 씨는 옆 동네에서 편의점을 운영하는 동생 B 씨의 피해를 대신 전하며 하소연했는데요.



A 씨는 "연휴가 끝나고 출근 준비하는데 편의점 하는 동생한테서 연락이 왔다"며 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 함께 공개했는데요.



A 씨가 공개한 CCTV 영상에는 한 남성이 편의점 입구에서 텀블러 뚜껑을 열어 안에 든 내용물을 바닥에 버리는 장면이 담겼습니다.



이 모습을 CCTV로 확인한 B 씨는 남성 C 씨에게 "그렇게 버리면 입구가 끈적거린다"고 따져 묻자 C 씨는"계산이나 해달라"며 커피가 묻은 자신의 텀블러를 계산대에 올려놨다는데요.



이후 B 씨가 "계산대에 묻은 커피를 닦아 달라"고 요청하자 C 씨는 커피 기계 앞에 있는 휴지로 계산대를 닦으며 사과를 하면서도 "근데 어차피 비 오면 다 쓸려나가지 않냐"고 되려 당당하게 말했다고 합니다.



해당 사연을 접한 누리꾼들은 "매너까지는 바라지도 않는다. 상식이라도 좀 지켜라", "한숨만 나온다" 등의 질타를 이어갔습니다.



(화면출처 : 보배드림)