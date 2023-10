동방신기, 데뷔 20주년 기념 앨범 12월 26일 발매 확정

이미지 확대하기

동방신기(에스엠엔터테인먼트 소속)가 데뷔 20주년을 기념해 새 앨범을 발매하고 콘서트와 전시회를 개최한다.2003년 12월 싱글 'Hug'(허그)로 데뷔한 동방신기는 데뷔 20주년 기념일인 12월 26일, 오랜 시간 변치 않는 응원과 사랑을 보내준 팬들을 위해 정규 9집 발매와 함께 특별하고 다채로운 활동을 펼칠 예정이다.특히 동방신기 데뷔 20주년의 테마는 '20&2(20th Anniversary & Two Members)'(20th 애니버서리 & 투 멤버스)로, 이번 활동을 통해 20년간 동방신기가 쌓아온 의미 있는 시간과 기록을 되짚어 보는 것은 물론, 앞으로 유노윤호, 최강창민 두 멤버가 새롭게 써 내려갈 또 다른 여정의 시작을 보여줄 계획이다.먼저 12월 26일 발매되는 정규 9집은 2018년 12월에 선보인 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브) 이후 약 5년 만에 발매하는 앨범인 만큼, 동방신기만이 할 수 있는 톱클래스 음악과 독보적 퍼포먼스를 선보일 예정이다.또한 새 앨범의 콘셉트를 유추해 볼 수 있는 아트웍 이미지를 공개, 카시오페아를 비롯해 다양한 곡선과 모형으로 이루어진 복합적이고 감각적인 비주얼로 정규 9집에 대한 궁금증을 고조시키고 있다.뿐만 아니라, 앨범 발매와 함께 데뷔 20주년을 팬들과 다같이 직접 축하하고 기념할 수 있는 단독 콘서트 역시 예정되어 있음은 물론, 동방신기의 히스토리를 만끽할 수 있는 전시회도 준비 중이며, 이 외에도 각종 방송과 무대 등 전방위적 활동을 통해 '올타임 레전드'다운 면모를 선보일 것이다.동방신기는 데뷔 이후 'Hug'(허그), 'Rising Sun (순수)'(라이징 선), '왜 (Keep Your Head Down)', 'Catch Me'(캐치 미) 등 레전드 히트곡으로 한류 열풍을 선도해 왔으며, 최근 일본에서 해외 아티스트 사상 도쿄돔 및 전국 돔 최다 공연 기록을 보유하고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)