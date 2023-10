법원 "피해자가 전화 안 받았더라도 계속 전화하는 건 스토킹 행위 해당"

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

스토킹 피해자가 전화를 받지 않았더라도 계속해서 전화하는 것은 스토킹 행위에 해당한다는 법원의 판단이 나왔습니다.대구지방법원 형사항소 3-1부는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 50대 A 씨에 대한 항소심에서 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.또 1년간 보호관찰, 80시간 사회봉사, 40시간 스토킹 재범 예방강의 수강을 명했습니다.A 씨는 1심에서 일부 스토킹 혐의에 대해 무죄를 인정받아 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐으나, 검사가 항소했습니다.A 씨는 유산 상속 문제로 이모 B 씨, 외숙모 C 씨와 민사소송을 하다가 석 달간 욕설 등이 담긴 전화 문자메시지를 B 씨와 C 씨에게 각각 389차례, 63차례 보낸 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.또 지난해 1월 접근, 연락을 금지하는 법원의 잠정 조치 결정이 내려졌지만, B 씨와 C 씨에게 각각 19차례, 48차례 문자메시지를 보내고, C 씨에게는 잠정조치 결정 전후로 16차례 전화했습니다.1심에서는 A 씨의 공소사실 중 C 씨에게 전화한 부분은 C 씨가 전화를 받지 않거나 '수신거부'를 했다는 이유로 무죄로 판단했습니다.1심 재판부가 상대방에게 전화를 걸 때 울리는 벨 소리와 '부재중 전화' 또는 '수신거부' 표시는 스토킹처벌법상 정보통신망을 이용해 말이나 음향, 글이나 부호를 상대방에게 전송한 것으로 볼 수 없다고 봤기 때문입니다.그러나 항소심 재판부는 "피해자가 전화를 받지 않거나 수신거부를 했다고 하더라도 휴대전화에 벨 소리가 울리게 하거나 부재중 전화 문구 등이 표시되도록 해 상대방에게 불안감이나 공포심을 일으키는 행위는 실제 통화 여부와 상관없이 스토킹에 해당한다"며 유죄를 인정했습니다.