에스파 윈터, 2024 부산세계탁구선수권대회 홍보대사 위촉

에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속) 윈터가 2024 부산세계탁구선수권대회 홍보대사로 위촉됐다.윈터는 내년 2월 16일부터 25일까지 부산 벡스코에서 개최되는 2024 부산세계탁구선수권대회의 홍보대사로서 이번 대회를 널리 알리는 데 일조하는 것은 물론, 대회에 참가하는 대표 선수들을 독려하는 데에도 앞장설 예정이다.또한 윈터는 앞서 홍보대사로 위촉되어 다양한 활동을 펼치고 있는 배우 임시완과 함께 부산세계탁구선수권대회의 주제가 'Win For You'(윈 포 유)도 가창, 전 세계에서 참가하는 선수들의 가슴을 뛰게 하는 희망적 메시지를 전할 예정이다.SM엔터테인먼트 클래식 레이블 SM Classics(SM 클래식스)가 제작에 참여한 'Win For You'는 윈터와 임시완의 섬세하면서도 파워풀한 가창과 'SM Classics TOWN Orchestra'의 웅장하고도 박진감 넘치는 오케스트라 사운드가 잘 어우러진 곡으로, 탁구대회 주제가답게 인트로의 탁구공 소리가 모티브가 되어 오케스트라 트랙으로 전개되는 것이 인상적이며, 가사에는 '어려움을 이겨내고 한계 너머로 함께 나아가자'는 내용으로 진정한 스포츠 정신을 담았다.한국에서는 처음 개최되는 2024 부산세계탁구선수권대회는 2024년 파리올림픽 출전권 남녀 각 8장이 걸려있는 최고 권위의 국제탁구대회로, 단일 종목으로는 가장 많은 국가가 참여하는 거대 스포츠 이벤트이며, 이번 대회를 위해 남녀 각 40개국 2,000여 명의 선수와 관계자들이 부산을 찾을 예정이다.한편, 윈터와 임시완이 부른 2024 부산세계탁구선수권대회의 주제가 'Win For You'는 오는 21일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 뮤직비디오도 2024 부산세계탁구선수권대회 공식 유튜브 채널을 통해 함께 게재된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)