엑소 디오, 오늘 두 번째 미니앨범 '기대' 발매

엑소 디오(에스엠엔터테인먼트 소속)가 오늘(18일) 두 번째 미니앨범 '기대'를 발매하고, 잊지 못할 가을 감성을 선사한다.디오 두 번째 미니앨범 '기대'는 9월 18일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 'Somebody'(썸바디) 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈된다.이번 앨범은 타이틀 곡 'Somebody'를 포함해, '기적 (Wonder)', '별 떨어진다 (I Do)', 'Lost'(로스트), '내일의 우리 (Ordinary Days)', 'The View'(더 뷰), 'Lost'의 어쿠스틱 버전 등 다채로운 감성의 총 7곡이 수록되어 있어 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.특히 타이틀 곡 'Somebody'는 어쿠스틱 기타 리듬 위 디오의 진솔한 감정이 느껴지는 음색이 돋보이는 포크 팝 곡으로, 꾸며낸 모습이 아닌 있는 그대로의 '나'를 사랑해 줄 상대방을 만나길 바라는 마음을 표현한 가사가 인상적이다.더불어 이번 뮤직비디오는 배우 이재인이 출연해 디오와 연기 호흡을 맞췄으며, 우연히 만난 두 남녀가 점차 가까워지는 모습이 청량한 영상미와 어우러져 마치 한 편의 청춘 영화를 감상하는 것과 같은 풋풋한 설렘을 자극할 것이다.또한 디오는 오늘 오후 5시부터 유튜브 엑소 채널 등을 통해 생방송 'D.O. 디오 '기대' Countdown Live(카운트다운 라이브)'를 진행, 음원 공개에 앞서 직접 새 앨범을 소개하며 글로벌 팬들과 소통하는 특별한 시간을 가진다.한편, 디오 두 번째 미니앨범 '기대'는 오늘 음반으로도 발매되며, 오는 25일에는 새로운 사양의 필름 버전과 SMini 버전 앨범이 추가 발매될 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)