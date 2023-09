'데뷔 2주 차' 라이즈(RIIZE), 초고속 '밀리언셀러' 화제성 이어간다

이미지 확대하기

'밀리언셀러' 신인 그룹 라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 데뷔 2주 차 활동에 돌입하고 화제성을 이어간다.라이즈는 오늘(14일)부터 연일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'과 KBS2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 다양한 음악 프로그램에 출연, 첫 싱글 앨범 타이틀 곡 'Get A Guitar'(겟 어 기타) 무대를 선사해 시선을 사로잡을 전망이다.특히 '엠카운트다운'에서는 소희가, '인기가요'에서는 성찬이 스페셜 MC로 변신하며, 지난주 '쇼! 음악중심' MC로 활약한 은석에 이어, 이번 주에는 소희와 성찬의 남다른 토크 센스를 만날 수 있어 높은 관심이 기대된다.또한 라이즈는 9월 13일 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 'Get A Guitar' 퍼포먼스 버전 뮤직비디오를 공개, 곡의 펑키하고 힙한 분위기에 맞춰 멤버들이 에어 기타 및 로큰롤 제스처, 포마드 헤어를 넘기는 포인트 동작을 완벽히 소화한 다채로운 장면을 담아 좋은 반응을 얻고 있다.이에 앞서 낮 12시에는 STATIONHEAD(스테이션헤드)를 통해 라이브 스트리밍된 ''Get A Guitar' Listening Party'('겟 어 기타' 리스닝 파티)에 참여, 각자의 추천곡을 소개함은 물론, 글로벌 팬들의 채팅을 읽고 '리얼타임'으로 이야기를 나누며 가깝게 소통했다.한편, 라이즈는 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'으로, 9월 4일 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'로 데뷔했으며, 일주일 만에 음반 판매량 101만 장을 돌파하며 초고속 밀리언셀러 기록을 썼다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)