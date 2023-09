'시가 40억' 명품시계 사는 척 짝퉁 바꿔치기

시가 40억 원에 달하는 명품시계를 중고로 사들이는 척하며 짝퉁으로 바꿔친 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강남경찰서는 강남구 신사동의 명품매장 운영자 30대 A 씨와 20대 직원 B 씨 등 4명을 특수절도 혐의로 구속하고 공범 1명을 불구속 입건해 수사 중이라고 13일 밝혔습니다.



경찰에 따르면 이들은 지난달 19일 오후 4시쯤 시계를 판매하러 온 태국 국적 C 씨에게 '리차드 밀' 시계 6개를 건네받은 뒤 사진을 찍는다며 사무실에 들어가 미리 준비한 가품과 바꿔치기하는 수법으로 시계들을 빼돌린 혐의를 받습니다.



직원 한 명이 진품을 몰래 들고나가 매장 밖에서 기다리던 일당에게 건넨 것으로 경찰은 파악했습니다.



빼돌린 시계 6개는 정품 기준 시가 40억 원에 이릅니다.



이들은 한술 더 떠 사무실에서 가지고 나온 가품 시계를 놓고 C 씨에게 "정품인지 감정하자"고 제안했습니다.



감정 결과 가품으로 드러나자 되레 C 씨를 경찰에 신고했습니다.



이 때문에 피해자가 사건 당일 사기 혐의 현행범으로 체포됐습니다.



경찰은 C 씨를 수사하는 과정에서 그가 오히려 바꿔치기 피해를 입은 정황을 확인해 지난 6일 일당 5명을 체포하고 A 씨 등 4명을 구속했습니다.



나머지 1명은 가담 정도가 경미하다는 등 이유로 구속영장이 법원에서 기각됐습니다.



이들은 최근 피해자와 한 차례 거래해 신뢰를 쌓은 뒤 범행을 공모한 것으로 조사됐습니다.



경찰은 이들이 가지고 있던 진품 리차드 밀 1개를 압수하고 나머지 5개의 행방을 추적 중입니다.



(사진=연합뉴스)