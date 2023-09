내부에만 몰래 공고…"58명 부정 합격 의혹"

<앵커>



이른바 아빠 찬스 특혜 의혹으로 논란을 빚었던 선거관리위원회에 대한 권익위의 채용비리 전수조사 결과가 나왔습니다. 지난 7년 동안 경력직원을 뽑는 과정에서 채용비리 353건을 적발했고 58명이 부정 합격한 의혹이 있는 것으로 드러났습니다.



조윤하 기자가 보도합니다.



<기자>



한 지역선거관리위원회가 임기제 공무원을 뽑겠다며 공고문을 올린 게시판입니다.



선관위 게시판 귀퉁이에만 공고하고, 인터넷엔 올리지 않았습니다.



이걸 본 한 구청의 선거업무 담당자의 아들 A 씨와 다른 구 선관위의 비정규직 B 씨, 딱 이 둘만 지원했고, 둘 다 합격했습니다.



동일한 경력으로 6급 전문임기제 채용에 지원한 C 씨와 D 씨.



경력은 똑같은데, C 씨는 붙고 D 씨는 떨어졌습니다.



당시 선관위에 임기제로 근무하던 C 씨는 가점을 받았고, 선관위 근무 경력이 없던 D 씨는 가점을 못 받았기 때문입니다.



권익위는 지난 7년 동안 선관위의 경력 채용을 전수조사한 결과, 이렇게 58명이 부정 합격했고 채용비리 353건이 드러났다고 밝혔습니다.



부정합격한 58명 가운데 31명은 서류나 면접 절차도 없이 정규직으로 전환된 '특혜성 채용'으로 드러났습니다.



[정승윤/국민권익위원회 부위원장 : 당일 추천을 받아서 당일 날 서류를 내서 당일 날 면접해서 당일에 채용하는 제도가 있습니다.]



다만, 특혜채용에 가족 등 특수관계인이 개입했는지는 조사가 이뤄지지 않았습니다.



[정승윤/국민권익위원회 부위원장 : 본인의 주민등록번호나 가족의 주민등록번호 등 인적사항에 대해서 개인정보 동의한 것이 41%에 불과합니다. 사실상 60% 이상이 거부돼서 그 점에 대해서 전혀 조사할 수가 없었습니다.]



권익위는 부실채용을 한 28명을 고발하고, 312건은 수사 의뢰했습니다.



이에 대해 선관위는 "조사결과를 존중한다"면서도 "일부 사안은 소명한 부분이 반영되지 않았다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박영일, 영상편집 : 황지영)