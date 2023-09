SM 신인 라이즈(RIIZE), 첫 싱글 앨범으로 '밀리언셀러' 등극

라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정식 데뷔 일주일 만에 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'(겟 어 기타)로 '밀리언셀러'에 등극하며 빛나는 기록을 썼다.



9월 4일 발매된 라이즈 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'는 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 1,016,849장을 기록, 초고속 밀리언셀러에 등극하며 라이즈의 폭발적인 인기를 확인시켜 주었다.



특히 라이즈는 이번 앨범 선주문량 103만 장을 넘어 일찌감치 밀리언셀러 반열에 오를 것을 예고했으며, '어나더급' 신인임을 증명하듯 단 일주일 만에 101만 장 이상의 판매고를 기록한 만큼, 앞으로 끊임없이 성장해 나아갈 라이즈의 커리어에 이목이 집중되고 있다.



더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 송 차트 1위 및 전 세계 20개 지역 TOP10 랭크, 멜론 TOP100 차트인 포함 발매 1주 내 최신 차트 1위, 중국 QQ뮤직 급상승 차트 1위, 국내 주요 음반 차트 1위에 올랐음은 물론, 영국 NME, 클래시, 미국 포브스, 블룸버그, 컨시퀀스 오브 사운드 등 현지 언론들의 집중 조명을 받으며, 라이즈의 독자적 장르 '이모셔널 팝'의 화려한 서막을 열었다.



또한 라이즈는 지난주 Mnet '엠카운트다운', KBS2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 음악방송에 출연해 본격적인 활동에 나섰으며, 타이틀 곡 'Get A Guitar'와 프롤로그 싱글 'Memories'(메모리즈), 'Siren'(사이렌) 등 다양한 매력이 돋보이는 3곡의 무대를 선사해 시선을 사로잡았다.



한편, 7인의 최정예 멤버로 구성된 SM 신인 그룹 라이즈는 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'으로, 정식 데뷔 전부터 공식 인스타그램 계정 오픈 단 4일 만에 팔로워 100만 명을 돌파해 K팝 그룹 중 최단 기록을 세우며 핫한 화제성을 입증한 바 있다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)