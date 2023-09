[스프] 아이돌이 기타를 친다고? '백투더퓨처'가 돌아왔나

가볍게 툭어깨에 메고 시작해 봐불타오를 Love and youth외치는 순간 Feel the vibe맘이 가는 대로Play it get a guitar(중략)Get get get get a guitarGet get get get a guitarGet get get get a guitarGet get get get a guitarGet get get get a guitar1983년 9월 4일 발매된 송골매 3집에 담긴 ‘기타를 잡아주오’의 가사입니다.죄송합니다. 뻥이었습니다. 그런 곡은 존재하지 않습니다.실은, SM엔터테인먼트가 NCT 이후 오랜만에 야심 차게 선보이는 신인 남성 아이돌 그룹 라이즈(RIIZE)의 데뷔 싱글 ‘Get A Guitar’의 가사입니다(2023년 9월 4일 발표). ‘Get A Guitar’라니 한국말로는 ‘기타를 잡아’ 정도가 됩니다. 40년 전쯤 장발에 기타를 퉁기며 부를 법한 저런 노랫말이 아이돌의 입에서 술술 나옵니다. 케이팝 특유의 ‘칼군무’와 함께...도입부부터 클로즈업. 기타 볼륨을 올리며 시작하는 장면 보셨죠? 온통 기타로 둘러싸인 공간에서 이 신인 그룹의 세계관이 시작됩니다.영화 ‘백 투 더 퓨쳐’(1985년)의 시대도 아니고, 이거 정말 세상이 ‘미래로 돌아가’기라도 한 걸까요. 요즘 다 컴퓨터 프로그램과 소프트웨어로 음악 만들고 춤이나 ‘숏폼’ 바이럴에 집중하는 시대 아니었냐고요.그런데 9월 4일의 시간 역전 현상은 라이즈와 ‘Get A Guitar’만의 이야기가 아닙니다.저 SM의 대형 신인 라이즈에 대적하는 상대, ‘막강’ 하이브에서 내놓은 그룹 보이넥스트도어가 9월 4일 낸 신곡 뮤직비디오입니다. 라이즈가 초장부터 기타를 들고 나왔다면 이 그룹에서는 음악에 귀를 잘 기울여 주시기 바랍니다. 하이브 산하의 KOZ엔터테인먼트에서 나온 그룹인데 마치 록 밴드의 음악처럼 기타 사운드가 주요 리프(riff·반복 악구)로 등장해 곡 전반을 이끕니다.케이팝계를 이끄는 하이브와 SM 같은 큰 회사는 한두 명의 임원이나 프로듀서에 의해 음반 콘셉트가 정해지지 않습니다.(남은 이야기는 스프에서)