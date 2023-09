정국, 한국 솔로 아티스트 최초 美 '2023 글로벌 시티즌 페스티벌' 헤드라이너 출연

이미지 확대하기

'글로벌 팝스타' 방탄소년단 정국이 뉴욕에 뜬다.6일(이하 현지시간) 글로벌 시티즌 공식 SNS에 따르면, 정국이 오는 23일 미국 뉴욕 센트럴파크에서 열리는 '2023 글로벌 시티즌 페스티벌'에 헤드라이너로 출연한다.'글로벌 시티즌 페스티벌'은 국제 시민운동단체 '글로벌 시티즌'이 개최하는 대규모 자선 공연으로, 극빈, 기아, 기후 변화 등 전 지구적 이슈에 대한 인식을 고취하기 위한 운동의 일환으로 2012년부터 매년 열리고 있다. 방탄소년단은 '2021년 글로벌 시티즌 라이브'에 출연해 국보 숭례문을 배경으로 'Permission to Dance', 'Butter' 무대를 펼친 바 있다.솔로 아티스트로 첫 번째 출연을 예고한 정국은 미국의 록밴드 레드 핫 칠리 페퍼스(Red Hot Chili Peppers)와 팝스타 로린 힐(Lauryn Noelle Hill)과 나란히 헤드라이너 라인업을 장식, '글로벌 팝스타'의 저력을 과시했다. 특히, 한국 솔로 가수가 '글로벌 시티즌 페스티벌'에서 헤드라이너로 공연하는 것은 정국이 처음이다.정국은 "올해 '글로벌 시티즌 페스티벌'에 헤드라이너로 참여하게 돼 정말 흥분된다. 중요한 의미를 지닌 페스티벌에 동참할 수 있어 기쁘다. 많은 분들 앞에서 빨리 무대를 보여 드리고 싶다"라고 출연 소감을 밝혔다.한편, 정국은 오는 12일 미국 뉴저지 주 뉴어크의 푸르덴셜 센터에서 개최되는 '2023 MTV 비디오 뮤직 어워드'(2023 MTV Video Music Awards)에서 'Seven (feat. Latto)'으로 '송 오브 서머(Song of Summer)' 부문 수상 후보에 올랐다. 지난해 찰리 푸스와 협업곡 'Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)'로 한국 솔로 아티스트 최초 '송 오브 서머'에 노미네이트된 데 이어 2년 연속 수상 후보로 지명됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)