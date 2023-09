FT아일랜드 미니 9집 'Sage' 전곡 작업 참여…9월 7일 컴백

이미지 확대하기

밴드 FT아일랜드가 아홉 번째 미니앨범 'Sage' 전곡 작업에 참여해 진정성을 더한다.FT아일랜드는 지난 5일 공식 SNS를 통해 미니 9집 'Sage'의 트랙리스트 포스터를 공개했다.공개된 트랙리스트 포스터에는 타이틀곡 'Sage'를 포함한 총 6곡의 트랙 정보들이 나열되어 있다. 멤버 이홍기, 이재진이 작사에 참여한 타이틀곡 'Sage'는 강렬한 드럼과 기타 사운드에 중독성 강한 멜로디가 인상적인 록 장르의 곡이다. 지금껏 그랬듯 앞으로도 스스로의 길을 묵묵히 걸어 나가자는 용기를 그려내며 동시대를 살아가는 이들에게 응원을 전한다.타이틀곡 외에도 최민환이 작사 • 작곡에 참여한 'All Of My Life', 이홍기가 작사 • 작곡에 참여한 'I'm Still Here', 이재진이 작사 • 작곡에 참여한 'Broken', 이홍기와 이재진이 작사한 'Not Enough', 밴드 오디션 프로그램 'THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE'에서 프로듀싱한 그룹 'G.O.P'에게 선물했던 곡 'Rising Star (With G.O.P)'까지 총 여섯 곡이 담겼다. FT아일랜드 멤버가 전곡 작업에 참여해 눈길을 끈다.특히 FT아일랜드는 지난 8월 26~27일 양일간 개최한 단독 콘서트 'HEY DAY'에서 미니 9집 전곡을 라이브로 선공개하는 깜짝 행보를 선보이며 새 앨범에 대한 강한 자신감을 보이기도 했다.FT아일랜드 아홉 번째 미니 앨범 'Sage'는 더 넓은 세상으로 나아가, 현명하게 자신만의 길을 걸어가자는 메시지를 담고 있다. 7일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 공개된다.사진=FNC엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)