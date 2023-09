'다국적 K팝 걸그룹' 블랙스완, 6일 'Cat & Mouse' 뮤직비디오 공개

이미지 확대하기

글로벌 걸그룹 '블랙스완'(파투, 앤비, 가비, 스리야)이 신곡 'Cat & Mouse'의 뮤직비디오 발매와 함께 본격 활동을 재개한다.또한 이와 함께 지난 6월 발생한 인도 오디샤주 열차사고 추모곡 'A World Without Pain'을 발표한다. 이 두 곡은 최근 싱글 앨범 'Karma'의 Extension(확장판)버전인 'That Karma - Pop Edition'으로 오는 6일 발매된다.'Cat & Mouse'는 마치 고양이와 쥐의 관계처럼 본능적으로 끌리게 되는 이성 간의 감정과 반응을 미니멀리스트 베이스 중심의 트랙에 담았다. 매력적이고 당당한 블랙스완의 자신감이 잘 표현된다.뮤직비디오는 데뷔곡 'Tonight'부터 인도의 국민 K-POP 걸그룹으로 만들어준 'Karma'까지 블랙스완 뮤직비디오를 꾸준히 연출해온 '자니브로스'의 이사강 감독이 참여했다.'A World Without Pain'은 이 세상의 슬픔을 공유하고 위로하여 더 좋은 세상을 만들자는 취지로 만들어진 곡이다. 인도는 블랙스완 멤버 스리야의 고향이며, 사고가 발생한 오디샤주는 최근 'Karma'앨범 뮤직비디오를 촬영했던 지역이다. 당시 충격을 받은 멤버들과 스텝들이 프로듀싱 팀 (주)밀리언스드림스와 협업하여 추모곡을 만들고, 자선경매까지 하기로 아이디어를 냈던 것자선경매는 희귀소장품 옥션 플랫폼 컬렉스 'COLLEXX' (auction.collexx.io)에서 진행될 예정이며 상세한 일정은 추후 공개된다. 수익금은 주한 인도대사관 및 인도상공회의소의 도움을 받아 인도 오디샤에 전달할 예정이다.신보 'That Karma - Pop Edition'과 더불어 공개되는 경매 물품은 디지털 싱글 앨범 2집 'That Karma'에서 입었던 의상으로 구성된다. 해당 의상은 앨범 커버 및 무대 실착 의상으로 각 멤버의 친필 싸인이 담겨있어 의미가 깊다.스리야는 "사고 소식을 듣고 너무 마음이 아팠지만, 바로 고향으로 달려가지 못해 안타까웠다. 그런데 이렇게 직접 도울 수 있는 기회를 갖게 되어 감사하다"고 전했다.한편 블랙스완은 지난 5월 'That Karma' 앨범 발매 이후, 전원 외국인으로 구성된 케이팝 걸그룹으로 인지도가 수직 상승했다. 이에 '워터밤' 등 다양한 공연과 행사, BBC, Rolling Stones, SBS, YTN, AP, CNN 등 유력 매체 인터뷰 등으로 바쁜 시간을 보냈다.오는 10월부터는 동남아, 미국 등 해외 프로모션에 들어갈 계획이다.소속사 디알뮤직은 "블랙스완이 글로벌 멤버로 구성된 만큼, 생각과 시선, 비전도 글로벌을 지향하고 있다"며 "세계 곳곳에서 많은 사랑을 받는 만큼, 그 사랑을 다시 전할 수 있는 블랙스완이 되겠다"고 전했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)