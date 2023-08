임형주, 교황 집전 미사 식전행사서 '아베 마리아' 부른다

이미지 확대하기

팝페라 테너 임형주가 다음 달 3일(이하 현지시간) 몽골 울란바토르에서 열리는 프란치스코 교황 집전 미사의 식전행사에서 엔딩 무대를 장식합니다.오늘(31일) 가요계와 가톨릭계에 따르면 임형주는 9월 3일 오후 4시 몽골 울란바토르 스텝 아레나 경기장에서 열리는 교황 집전 미사의 식전행사에서 엔딩 무대에 올라 '아베 마리아'(Ave Maria)와 '유 레이즈 미 업'(You Raise Me Up), '생명의 양식'(Panis Angelicus) 등 세 곡을 들려줍니다.그에 앞서 몽골 전통공연단과 베트남 전통무용단이 공연합니다.임형주는 이 행사에서 한국을 대표하는 음악가로 초청된 것으로 전해졌습니다.몽골 천주교회 측이 그를 공식 초청하는 방안을 교황청에 전달했고, 교황청이 이를 승인한 것으로 알려졌습니다.프란치스코 교황은 31일부터 다음 달 4일까지 4박 5일 일정으로 몽골을 방문합니다.몽골은 인구 330만 명 가운데 가톨릭 신자가 1천450명 남짓입니다.역대 교황 가운데 소수의 신자를 만나고자 몽골을 방문하는 것은 프란치스코 교황이 처음입니다.임형주가 초청받은 배경에는 그간 세계 평화수호 활동, 각종 자선사업 및 나눔 활동 등에 앞장섰다는 점이 고려된 것으로 알려졌습니다.그는 이러한 공로로 지난 2010년 12월 한국인 최초로 유엔(UN) 본부가 수여하는 '평화메달'을 받았고, 현재까지 유네스코 친선대사로 활동하고 있습니다.그는 독실한 가톨릭 신자이기도 합니다.임형주는 2021년부터 cpbc(가톨릭평화방송) FM라디오 간판 프로그램 '임형주의 너에게 주는 노래'의 DJ를 맡고 있습니다.지난해에는 아프리카 남수단에서 봉사에 헌신한 고(故) 이태석 신부를 조명한 다큐멘터리 영화 '이태석'의 내레이션과 주제가에 참여하기도 했습니다.임형주는 당시 "천주교 신자로서 이태석 신부의 존경스러운 삶을 내레이션으로 전달하게 돼 영광"이라고 말한 바 있습니다.임형주는 이 밖에도 살레시오수녀회가 설립한 몽골 노밍요스 중등학교 건립을 도와 이곳 명예교장으로 위촉되는 등 이번 행사가 열리는 몽골과도 인연이 깊습니다.그는 올해 5월 노밍요스 중등학교 건립을 위한 자선 음악회를 열며 "가톨릭 신자로서 이 학교 건립이 전혀 남의 일 같지 않고 운명과도 같았다"고 소회를 밝혔습니다.임형주는 올해 국내 데뷔 25주년과 국제 데뷔 20주년을 맞았습니다.그는 지난 1998년 '위스퍼스 오브 호프'(Whispers of Hope)로 국내에 데뷔했고, 5년 뒤인 2003년 '샐리 가든'(Salley Garden)으로 국제 무대에 첫발을 디뎠습니다.(사진=디지엔콤 제공, 연합뉴스)