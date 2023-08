NCT 정규 4집 'Golden Age' 국내외 음반 차트 1위

이미지 확대하기

NCT(엔시티, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 정규 4집 앨범이 발매와 동시에 국내외 음반 차트 1위에 올랐다.지난 28일 발매된 NCT 정규 4집 'Golden Age'(골든 에이지)는 한터차트, 써클 리테일 앨범 차트 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 글로벌 팬들의 높은 관심을 받고 있다.오늘(29일) 오후 10시 유튜브 NCT 채널 등에서 정규 4집 수록곡 아카이빙 비디오 2편이 공개되며, 각각 신곡 'The BAT'(더 배트)와 'Kangaroo'(캥거루)의 퍼포먼스는 물론 곡 분위기에 맞춰 변신한 멤버들의 새로운 모습도 만날 수 있어 좋은 반응이 기대된다.신곡 'The BAT'는 검은 차가 밤을 가로지르는 모습을 배트맨의 배트카에 빗대어 표현한 가사와 파워풀한 챈트, 속도감 있는 랩핑이 어우러진 하이퍼 팝 장르 곡으로, 강렬하고 섹시한 무드의 퍼포먼스가 더해져 멤버들의 색다른 매력을 만끽하기에 충분하다.더불어 함께 공개되는 'Kangaroo'는 홀가분하고 자유롭게 살아가는 모습을 캥거루에 빗댄 재치 있는 가사가 인상적인 미디엄 템포의 팝 곡으로, 캥거루를 표현한 재치 있는 안무와 경쾌한 동작들이 조화를 이뤄 곡의 산뜻함을 배가시킨다.한편, NCT는 9월 9~10일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 9월 16~17일 도쿄 아지노모토 스타디움 등에서 단체 콘서트 'NCT NATION : To The World'(엔시티 네이션 : 투 더 월드)를 개최한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)