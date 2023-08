[자막뉴스] 졸음쉼터서 '허벅지 괴사'로 사망…알고 보니 '가스라이팅' 때문?

지난달 29일 밤 11시 40분쯤, 전남 여수의 한 자동차 전용도로 졸음쉼터에 멈춰 있던 승용차에서 31살 A 씨의 시신이 발견됐습니다.



경찰 조사 결과, 사인은 허벅지 피부 괴사로 인한 패혈증, 이를 신고한 지인 30살 B 씨도 같은 부위에 같은 상처를 입어 병원에서 치료를 받고 있습니다.



최초 경찰 조사에선 온라인게임을 통해 오랫동안 알고 지내온 이들이 채무 문제로 언쟁을 벌이게 됐고 결국 승용차 안에서 "끝장을 보겠다"며 3주 간 동행하면서 상대방이 잠이 들면 뺨을 때리고, 심지어 상대 허벅지를 돌로 내려치면서 이 지경에 이르렀던 걸로 나타났습니다.



하지만 진짜 범행은 따로 있었습니다.



또 다른 인물인 31살 C 씨가 이들에게 가짜 빚을 뒤집어씌우고 돈을 뜯어내기 위해 이런 일을 강요했던 것입니다.



C 씨는 지인인 B 씨와 C 씨가 민사소송 등 개인적 문제로 고민할 때 법률 정보를 제공한다면서 수억 원대 빚을 만들어냈고, 이 빚을 갚으라고 폭행하면서 B 씨와 C 씨를 '심리적 지배상태'에 두는, 이른바 가스라이팅을 한 걸로 나타났습니다.



경찰은 C 씨를 살인 및 중감금치상 혐의로 구속해 검찰에 넘겼습니다.



또, 애초 피의자로 입건됐던 B 씨를 이번 사건의 피해자로 보고 정확한 경위를 파악해 신병 처리 방향을 정할 방침입니다.



(영상편집: 장현기 / 제작: 디지털뉴스편집부)