다이나믹 듀오, 신곡 제목은 '정우성이정재'

다이나믹 듀오가 신곡 '정우성이정재', '눈물점'을 선보인다.다이나믹 듀오는 지난 24일 오후 아메바컬쳐 공식 SNS를 통해 정규 10집 두 번째 디지털 싱글 '2 Kids On The Block - Part.2'(투 키즈 온 더 블럭 파트 투)의 새로운 티저를 공개했다.이를 통해 이번 싱글에 추가 수록되는 타이틀곡 '눈물점'과 수록곡 '정우성이정재 (Feat. 피식대학)' 등 신곡 2곡의 곡명이 베일을 벗었다. 함께 공개된 감각적인 비트가 신곡 완성도에 대한 기대감을 고조시키고 있다.독특한 제목에서부터 다이나믹 듀오의 유니크한 음악성이 예고됐다. 위트와 감성을 겸비한 음악을 선보여온 다이나믹 듀오가 이번에는 이를 어떻게 녹여냈을지 관심이 모아진다.이번 싱글에서는 정규 10집의 5번 트랙 '정우성이정재 (Feat. 피식대학)', 6번 트랙 '눈물점'과 함께 '2 Kids On The Block - Part.1'에 실렸던 'Intro (인트로) (Narration by 이병헌)', '19', '하루종일', '피리부는 사나이 (Feat. dj friz)'와 지난해 싱글로 선공개된 '시간아 멈춰 (Feat. Leellamarz)'를 함께 감상할 수 있다. 전곡을 들으면 다이나믹 듀오의 일대기를 느낄 만한 곡 구성이 정규 10집 본편에 대한 궁금증도 자극한다.한편, 다이나믹 듀오는 올해 정규 10집 여정과 더불어 'AEAO' 역주행으로도 국내외 음악 팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 다이나믹 듀오가 지난 2014년 발매한 'AEAO'는 아이튠즈 태국 힙합/랩 톱 송 차트 1위, 틱톡 올해의 여름 노래(Song of the Summer 2023) 차트 내 한국 지역 TOP 10 기록을 추가하며 상승세를 이어가는 중이다.이와 함께 각종 예능 프로그램과 콘텐츠를 통한 활발한 소통도 펼치고 있다. 최근 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심' 등 음악 방송 외에도 SBS '무장해제'와 유튜브 인기 콘텐츠 '꼰대희'에 출연해 화제를 모았다. 이어 25일 공개되는 '오늘의 주우재' 초대석, 26일 방송되는 tvN '놀라운 토요일(놀토)'에도 각각 게스트로 출연한다.다이나믹 듀오의 정규 10집 Part.2 싱글 '2 Kids On The Block - Part.2'는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.사진 = 아메바컬쳐 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)