에버글로우, 글로벌돌로 활약 예고…美 케이콘으로 컴백→미주 투어 개최

그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 미주 투어에 돌입한다.25일 소속사는 "에버글로우(이유, 시현, 미아, 온다, 아샤, 이런)가 오는 11월 미주 10개 도시를 순회하는 '2023 EVERGLOW US TOUR ALL MY GIRLS(2023 에버글로우 유에스 투어 올 마이 걸스)'를 개최한다"라고 밝혔다.에버글로우는 11월 1일 뉴헤이븐을 시작으로 3일 뉴욕, 6일 애틀랜타, 8일 워싱턴 D.C, 10일 세인트피터즈버그, 13일 루이빌, 15일 시카고, 17일 덴버, 20일 샌프란시스코, 22일 로스앤젤레스에서 각각 공연을 펼칠 예정이다.에버글로우는 지난 2020년 열린 'EVERLASTING TOUR in USA(에버레스팅 투어 인 유에스에이)' 이후 약 3년 만에 미주 투어를 진행한다. 당시 댈러스, 애틀랜타, 시카고, 저지시티 등의 공연을 소화한 에버글로우는 이번 투어를 통해 더욱 많은 지역의 팬들과 만나 뜨겁게 호흡할 전망이다.에버글로우는 지난 18일 네 번째 싱글 앨범 'ALL MY GIRLS(올 마이 걸스)'를 발매하고 1년 8개월 만에 컴백했다.이어 지난 20일 미국 로스앤젤레스에서 열린 'KCON LA 2023(케이콘 LA 2023)'을 통해 역대급 컴백 무대를 펼치며 글로벌 이목을 집중시켰다.한편 에버글로우는 현재 국내 음악 방송에 잇달아 출연하며 타이틀곡 'SLAY(슬레이)' 무대를 선보이고 있다.사진 = 소속사 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)