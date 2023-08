티아이오티(TIOT), 프리 데뷔곡 '백전무패' 차트인 '파격적 행보'

이미지 확대하기

그룹 티아이오티(TIOT)가 프리 데뷔부터 심상치 않은 행보와 함께 본격적인 활동을 시작했다.티아이오티는 지난 23일 쇼케이스와 함께 프리 데뷔 앨범 'Frame the Blueprint: Prelude to Possibilities'를 공개한 뒤 프리 데뷔 활동임에도 불구하고 멜론 최신차트를 비롯해 각종 음원 사이트 차트에 진입하며 신인으로는 이례적인 행보로 시선을 사로잡았다.티아이오티의 프리 데뷔곡 '백전무패(百戰無敗)'는 지난 2001년 발매된, 클릭비의 첫 음악 방송 1위를 안긴 히트곡을 리메이크하며 티아이오티만의 색깔로 재해석에 도전한 곡으로, 리스너에게 시원하게 다가오는 사운드와 틀을 깨부수는 가사가 조화를 이루며 프리 데뷔 활동 초기부터 강한 인상을 남겼다.'백전무패' 리메이크를 통해 강한 임팩트로 각종 음원 사이트에서 차트인에 성공한 티아이오티는 각종 음악 방송을 포함하여 다양한 무대에 오르고 새로운 콘텐츠를 계속해서 제공하면서 음원 순위 또한 상승 효과가 나타날 것으로 예상된다.티아이오티(TIOT)는 'This Time Is our Turn'을 줄인 그룹명으로 '이번엔 우리 차례'라는 의미를 담았고, 지난 23일 쇼케이스와 함께 정식 공개된 프리 데뷔곡 '백전무패'를 통해 신인 그룹의 패기 넘치는 모습으로 본격적인 활동에 나섰다.티아이오티는 오늘(24일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 첫 음악 방송 무대를 펼친다.사진=레드스타트이엔엠(SBS연예뉴스 강경윤 기자)