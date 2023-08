손흥민, '월클라인 제외' 박재범에 "농담이었다" 사과→맞팔까지

이미지 확대하기

잉글리시 프리미어 리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 주장 손흥민과 가수 박재범이 서로의 SNS를 '맞팔' 했다. 손흥민은 박재범을 장난스럽게 언급한 것에 대해서도 사과했다.지난 20일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '손흥민에게 월클 라인에게 누구를 뺄지 묻다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상은 손흥민이 모델인 한 면도기 브랜드와 '피식대학'의 콜라보레이션으로, 손흥민이 피식쇼 게스트로 직접 출연해 눈길을 모았다.손흥민의 등장에 흥분을 감추지 못한 피식쇼 멤버들은 이런 저런 질문을 던졌다. 그 가운데에는 '월클(월드클라스)라인'에 관한 것도 있었다.용주가 "박재범을 아느냐"라고 묻자 손흥민은 "안다"고 대답했다. 용주는 "박재범의 가사 중에 '월클라인' 이란 게 있다. '손흥민, 봉준호, BTS, 박재범 Let's go' 라고 한다"라고 언급했다. 그러자 손흥민은 "나도 봤다"며 "근데 사실은 아니다"라고 대답했다.손흥민이 '월클라인'을 부정하자 피식쇼 멤버 민수는 "그럼 재범이 형이 (월클라인에서) 빠져야 되죠?"라고 장난스럽게 물었다. 이에 손흥민은 "그것도 맞긴 한 것 같다"라고 너스레를 떨었다. 손흥민의 거침없는 답변에 주변이 술렁이자 손흥민은 이내 당황한 표정으로 손사래를 치며 "농담인 거 다 아시죠?"라고 덧붙였다.손흥민이 코미디 토크쇼에 걸맞게 유쾌한 맞장구를 친 상황. 해당 영상은 크게 인기를 모았는데, '당사자' 박재범의 반응까지 나왔다.박재범은 개인 SNS를 통해, 자신이 피식쇼 손흥민 편 영상을 보다가 눈물을 흘리는 모습을 찍어 영상으로 공개했다. 박재범의 코믹한 반응은 즉각 누리꾼들 사이에서 화제를 모았다.그러자 이번엔 손흥민이 나섰다. 손흥민은 박재범의 SNS 영상을 리그램하며 "I'm sorry. I was just kidding, J Park, you are world class♥(미안하다. 농담이었다. 제이팍, 당신은 월드클래스다)"라는 글을 덧붙이며 사과의 뜻을 전했다. 또 박재범과 '맞팔'을 하기도 했다.이후 박재범은 손흥민의 SNS를 다시 리그램 하며 "All love. U r a legend"라고 사랑과 존경의 마음을 전했다.[사진='피식대학' 영상, 손흥민-박재범 인스타그램 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)