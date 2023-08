NCT 정규 4집 타이틀곡 'Baggy Jeans' 퍼포먼스의 완성 예고

이미지 확대하기

NCT(엔시티, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 4집 타이틀 곡 'Baggy Jeans'(배기 진스)로 오로지 NCT만의 멋과 자신감을 선보인다.타이틀 곡 'Baggy Jeans'는 무게감 있는 베이스 라인과 미니멀한 구성의 드럼, 몽환적인 질감의 신시사이저 위로 펼쳐지는 개성 있는 보컬이 돋보이는 힙합 댄스 곡으로, 누구도 따라 할 수 없는 멋이 흘러내린다는 자신감을 배기 진(Baggy Jeans)에 비유한 가사가 매력적이다.더불어 독보적인 음악과 퍼포먼스로 글로벌 음악 신(Scene)에 신드롬을 일으킨 '일곱 번째 감각 (The 7th Sense)' 조합인 태용, 도영, 텐, 재현, 마크가 다시 뭉친 만큼, 이번 타이틀 곡 'Baggy Jeans'로도 '퍼포먼스 끝판왕'다운 명불허전 퍼포먼스를 선사할 예정이어서 기대를 모은다.또한 NCT는 8월 26일 오후 6시 인천 문학경기장 주경기장에서 펼치는 단체 콘서트 'NCT NATION : To The World'(엔시티 네이션 : 투 더 월드)를 통해 더블 타이틀 곡 'Baggy Jeans'와 'Golden Age'(골든 에이지)를 포함한 정규 4집 신곡 무대들을 최초 공개, 연합팀 NCT U의 다채로운 무대로 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.한편, NCT 정규 4집 'Golden Age'는 8월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)