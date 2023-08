"예뻐서", "쌈 싸 먹게"…양귀비 1송이만 길러도 전과자 전락

▲ 주택가 텃밭서 발견된 양귀비 700주

마약용 양귀비를 민간요법 치료제 등으로 사용하기 위해 기르다 적발되는 사례가 잇따르는 가운데 양귀비는 1주만 재배하더라도 자칫 전과자 신세로 전락할 수 있어 주의가 필요합니다.지난 6월 강원 고성군 한 주택가 텃밭에서 양귀비가 대량으로 발견됐습니다.평범한 시골 마을에서 경찰이 수거한 양귀비의 양은 700주에 달했습니다.경찰이 국립과학수사연구원(국과수)에 성분 분석을 의뢰한 결과 해당 양귀비는 관상용이 아닌 마약용으로 확인됐습니다.마약용은 줄기가 매끈하고 잔털이 없으며 열매가 둥글고 큰 데 반해, 관상용은 줄기에 전체적으로 짧은 털이 나 있고 열매가 작은 도토리 모양입니다.꽃도 검은 반점이 있는 붉은색입니다.텃밭에서 양귀비를 기른 80대 주민 A 씨는 결국 마약류관리법 위반 피의자가 돼 이달 초 검찰에 넘겨졌습니다.또 지난 6월 춘천 한 초등학교 인근 주택 두 곳에서도 양귀비가 발견돼 경찰이 수사하고 있습니다.양귀비를 기르던 80대 노인들은 경찰 조사에서 "고기에 쌈 싸 먹으려고 길렀다"라거나 "배앓이 치료 목적으로 기른 것"이라고 진술한 것으로 알려졌습니다.이처럼 양귀비가 잎, 종자 등에 항암·진통 효과가 있다는 이유로 관상용이 아닌 마약용 양귀비를 기르다가 처벌받는 사례가 잇따르고 있습니다.특히 신경통, 배앓이, 불면 등 노인성 질환을 달고 사는 고령층이 병원에 가는 대신 텃밭 등에서 몰래 양귀비를 기르다가 적발되는 경우가 잦습니다.일부 농촌에서는 가축의 설사 증세 등을 줄이는 데 양귀비가 효과적이라는 입소문도 퍼져 있습니다.그러나 양귀비는 강한 중독성을 지녀 환각작용, 중추신경 마비 등 심각한 부작용이 발생할 수 있습니다.아편과 헤로인의 원료로도 쓰여 허가 없이 재배하면 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.섭취하거나 유통하지 않고 기르기만 해도 처벌 대상이기에 전과자 신세로 전락하는 사례가 적지 않습니다.단 1주만 재배하더라도 고의성이 입증되면 처벌을 면하기 어렵습니다.2021년 6월 경기도 포천시 한 주택 앞 화단에서 마약용 양귀비 280주를 기르던 B 씨는 "자생한 양귀비가 예뻐서 그냥 놔뒀다"며 "고의로 기르지 않았다"고 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않았습니다.법원은 기르던 양귀비가 관상용과 구분할 수 있는 외관상의 특징이 있는 점과 적어도 양귀비인 줄 알았다면 마약용인지 확인했어야 함에도 그대로 자라게 둔 것은 최소한의 미필적 고의가 있었다고 보이는 점 등을 근거로 벌금 100만 원을 선고했습니다.주택 텃밭에서 양귀비 140주를 재배한 C 씨는 "마당뿐만 아니라 마을 여기저기에도 양귀비꽃이 피어 있었다"고 주장해 재판부가 양귀비꽃이 피는 5월 중순 무렵까지 기다리는 일도 있었습니다.하지만 양귀비는 C 씨 집 마당에서만 자라났고, 담장이 있어 양귀비 씨앗이 자연적으로 날아와 C 씨 집에서 자생했을 가능성은 없다고 본 재판부는 70만 원의 벌금형을 내렸습니다.경찰 관계자는 "양귀비는 마약류관리법에 따라 무단 재배와 사용, 종자 소유 등이 금지된 식물"이라며 "불법 재배하거나 자생하는 양귀비 등을 발견하면 즉시 112로 신고해달라"고 당부했습니다.(사진=강원 고성경찰서 제공, 연합뉴스)