대법 "법무법인은 상인 아냐…민법 따라 5% 지연 이율 적용"

변호사법에 따라 설립된 법무법인은 변호사와 마찬가지로 상법이 정하는 '상인'으로 볼 수 없다는 대법원 판단이 나왔습니다.



대법원 1부(주심 오경미 대법관)는 A 씨가 B 법무법인과 C 씨를 상대로 낸 추심금 소송 상고심에서 지연 이율을 민법상 법정이율인 연 5%로 설정하라고 판결했습니다.



변호사 2명에 대한 3억 원의 판결금 채권을 가진 A 씨는 그중 한 변호사가 소속된 B 법무법인을 상대로 2019년 11월 추심금 소송을 냈습니다.



법원의 채권 압류·추심 명령에 따라 해당 변호사가 법무법인으로부터 받는 급여 중 절반가량을 자신에게 지급하라는 취지였습니다.



다른 변호사에 대해서는 그에게 성과보수를 지급할 의무가 있는 C 씨가 대신 지급하라고 요구했습니다.



1·2심 법원은 B 법무법인이 약 1억 6천만 원을, C 씨가 1억 원을 각각 A 씨에게 지급하라고 판결했습니다.



2심 법원은 B 법무법인이 A 씨에게 지급할 지연손해금을 계산하면서 상법 54조에 따른 법정이율인 연 6%를 적용했습니다.



그러나 대법원은 변호사가 소속 법무법인에 대해 갖는 급여채권은 상행위로 발생하는 상사채권에 해당한다고 할 수 없다며 지연손해금의 법정이율을 민법 규정에 따라 5%로 고쳐 다시 판결했습니다.



대법원은 "변호사는 상법상 당연상인으로 볼 수 없고 변호사의 영리추구 활동을 엄격히 제한하며 직무에 관해 고도의 공공성과 윤리성을 강조하는 여러 규정 등을 볼 때 볼 때 변호사는 상법 5조 1항이 정하는 의제상인에 해당하지 않으며 이는 법무법인도 마찬가지"라고 지적했습니다.



지난해 대법원은 의사와 세무사 역시 직업적 특성에 따라 상법상 상인으로 볼 수 없다고 판단했습니다.



(사진=연합뉴스)