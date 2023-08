'컴백 D-1' 에버글로우, '중독성 甲' 음악 미리 들어보니

이미지 확대하기

그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 중독성 넘치는 음악으로 돌아온다.에버글로우(이유, 시현, 미아, 온다, 아샤, 이런)는 지난 16일 공식 SNS를 통해 네 번째 싱글 앨범 'ALL MY GIRLS (올 마이 걸스)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.영상에는 첫 번째 트랙 'SLAY(슬레이)'부터 'Oh Ma Ma God(오 마 마 갓)', 'Make Me Feel(메이크 미 필)'까지 총 세 곡의 하이라이트 음원이 담겼다. 이와 함께 에버글로우의 유니크한 매력이 돋보이는 영상이 어우러져 보는 이들을 더욱 설레게 했다.타이틀곡 'SLAY'는 파워풀한 드럼 사운드와 자극적이고 반복적인 멜로디가 인상적인 일렉트로닉 힙합 팝 장르의 곡이다. 에버글로우의 에너제틱하고 파워풀한 보컬과 강렬한 가사가 특징이다.이 밖에도 'Oh Ma Ma God', 'Make Me Feel' 등의 수록곡은 타이틀곡과 반전되는 부드럽고 달달한 무드의 곡으로 에버글로우의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 드러냈다.'ALL MY GIRLS'는 에버글로우가 1년 8개월의 공백을 깨고 선보이는 신보다. 세상이 정의한 틀 안에서 자신을 잃은 채 웅크리고 있는 모든 소녀들에게 바치는 메시지와 에버글로우 스스로에게 전하는 포부가 담겼다.한편 에버글로우의 네 번째 싱글 'ALL MY GIRLS'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.사진 = 소속사 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)