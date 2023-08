콘서트 열흘 앞두고 날벼락…NCT 태일, 오토바이 사고로 부상

이미지 확대하기

NCT의 메인보컬 태일(문태일·29)이 오토바이 사고로 부상을 당했다. 이로 인해 팀 활동 참여에도 차질을 빚을 것으로 보인다.지난 15일 소속사 SM엔터테인먼트는 "금일(15일) 새벽 태일이 스케줄을 마치고 오토바이를 타고 귀가하던 중 교통사고를 당해 즉시 병원으로 이동, 정밀 검사 및 치료를 받았다."면서 "검사 결과, 오른쪽 허벅지 골절 진단을 받아 수술이 필요하다는 의료진 소견을 받았다. 현재 태일은 수술을 앞두고 병원에서 필요한 치료를 받으며 안정을 취하고 있다."고 밝혔다.이어 소속사는 "이에 태일은 당분간 모든 스케줄을 중단하고 치료와 회복에 전념할 예정이며, 8월 26일 NCT 단체 콘서트 'NCT NATION: To The World'에는 참석하지 못하는 점 양해 부탁드린다."고 사과했다.갑작스러운 사고로 태일의 NCT 활동 참여에도 빨간불이 켜졌다.NCT는 오는 28일 정규 4집 'Golden Age'로 컴백해 활동을 펼칠 예정이다. 뿐만 아니라 NCT는 오는 26일 인천 문학경기장 주경기장에서 열리는 NCT 단체 콘서트 'NCT 네이션 : 투 더 월드(NCT NATION : To The World)'도 앞두고 있었다.이에 팬들은 "부상 정도가 그만한 게 다행"이라고 놀란 가슴을 쓸어내리면서 "오랜만에 NCT의 완전체 모습을 보고 싶었는데 태일의 부재가 안타깝다."며 쾌유를 기원했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)