정국 'Seven', 美 빌보드 '핫 100' 28위…역주행하며 4주 연속 차트인

방탄소년단 정국의 'Seven (feat. Latto)'이 빌보드 차트에서 의미 있는 기록을 하나 추가했다.15일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 19일 자)에 따르면, 정국의 'Seven (feat. Latto)'은 '글로벌200'과 '글로벌(미국 제외)' 1위에 올랐다. 이로써 정국은 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매기는 '글로벌200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에서 4주 연속 정상을 지킨 최초의 한국 솔로 아티스트로 기록됐다. 이와 함께 'Seven'은 2020년 9월 '글로벌(미국 제외)' 차트가 신설된 이래 4주 연속 1억 회 이상 스트리밍된 최초의 곡이 됐다.이 외에도 'Seven'은 빌보드 메인 송 차트인 '핫 100'에서 지난주 대비 2계단 반등하며 28위에 랭크됐다. 지난달 14일 발표된 후 '핫 100'(7월 29일 자)에 1위로 진입한 'Seven'은 꾸준한 인기를 자랑하며 4주 연속 차트에 머물렀다.지민의 솔로 앨범 'FACE'도 장기 흥행 중이다. 앨범 타이틀곡 'Like Crazy'는 '글로벌(미국 제외)' 41위, '글로벌200' 64위로 일제히 반등하며 20주 연속 차트인했다. 'FACE'도 '월드 앨범'에서 11위로 20주 연속 차트에 포진했는데, 이는 한국 솔로 아티스트 앨범으로는 최장기 차트인 기록이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)