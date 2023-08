장동건♥고소영, 일본 가족여행 사진을 하필 광복절에 '뭇매'

이미지 확대하기

배우 장동건과 고소영이 일본에서 가족여행을 한 사진을 광복절 당일에 올렸다가 누리꾼들의 뭇매를 맞았다.지난 15일 고소영은 자신의 SNS에 딸과 아들을 포함한 네 가족이 함께 일본 여행을 즐기는 사진을 올렸다. 고소영은 장동건과 키가 비슷해진 첫째 아들과 뒷모습마저 얼마를 닮은 둘째 아들을 공개하는 등 단란한 모습을 공개해 화제를 모았지만, 문제는 사진을 올린 날짜였다.하필 고소영이 일본 여행 사진을 올린 날이 1945년 8월 15일 우리나라가 일본으로부터 광복된 것을 기념한 날이었기 때문.누리꾼들의 지적을 받자 고소영은 뒤늦게 해당 게시물을 모두 삭제했다.고소영과 달리 많은 국내 연예인들이 대외적인 활동을 통해 광복절을 축하했다.광복절 당일 빅뱅 출신 지드래곤은 "We celebrate the 78th national liberation day of Korea"라는 글과 함께 태극기 사진을 게재했으며, 소녀시대 겸 배우 서현은 도산 안창호 기념관을 방문한 인증샷과 함께 "나라를 지켜주셔서 감사합니다. 대한독립만세"라는 글을 올렸다.또 송혜교는 서경덕 성신여대 교수와 함께 미국 하와이 내 한국 독립운동 유적지를 알리는 안내서를 기증했고, 박보검은 "광복절. 대한독립만세. 대한민국만세. 고맙습니다잊지않겠습니다"라는 글을 업로드 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)