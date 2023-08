한국체육학회, 17∼18일 용인대에서 국제학술대회 개최

제35회 88서울올림픽기념 국제학술대회가 오는 17일부터 18일까지 이틀 동안 용인대에서 열립니다.



이번 국제학술대회는 한국체육학회(회장 이한경)와 용인대 주관으로 개최되는데 주제는

'스포츠를 통해 미래를 보다(See the Future through Sport)'입니다.



이번 학술대회에선 한국체육학회 이한경 회장의 개회사를 시작으로, 용인대학교 한진수 총장의 환영사, 문화체육관광부 박보균 장관, 용인특례시 이상일 시장, 대한체육회 이기흥 회장, 국민체육진흥공단 조현재 이사장, 대한장애인체육회 정진완 회장의 축사가 이어질 예정입니다.



이번 국제학술대회 준비위원장을 맡은 충북대 옥광 교수(국제이사)는 "급변하는 사회문화 속에서 체육학의 지속적인 성장을 위한 지식의 융복합적 미래지향적 확장의 장을 마련했다"고 학술대회 개최 배경을 설명했습니다.



대회 첫째 날인 17일에는 스포츠 문화와 아이덴티티(David Black, Dalhousie University; Yan-Ying Ju, Natyional Taiwan Sport University), 아시아 스포츠의 시대적 변화(Liu Li, University of Wyoming; Steven W. Pope, University of Petroleum), 스포츠 종목의 다양화 및 스포츠 개념(송석록, 경동대학교; 김상훈, 한국스포츠정책과학원; 김권일, 한국 스포츠정책과학원, 김우진, 크래프톤)을 주제로 발제 및 토론을 이어갑니다.



18일에는 좌식생활의 위험성 조정운동역학(박송영, University of Nebraska at Omaha; 윤현철, Kokushikan University), 미래사회와 학교체육(Senlin Chen, Louisiana State University; Shan-Hui, National Cheng Kung University)이라는 주제로 발제와 토론이 펼쳐지고, 3부 세션에서는 16개 협력학회와 아시아태평양체육학회의 학회별 행사가 진행됩니다.



2008년 베이징 올림픽 등 여러 차례 올림픽에서 SBS 해설위원으로 활동하며 전문적인 분석으로 명성을 떨치기도 한 역도인 출신 한국체육학회 이한경 회장은 "올림픽의 근본적인 이념과 가치에 대해 스포츠를 통해서 과거와 현재에 대한 성찰이 필요하다. 다양한 사회 및 환경문제 속에서 급변하는 미래 사회를 건강을 바탕으로 보다 유익하게 만드는데 이바지하기 위해 제35회 88서울올림픽기념 국제학술대회를 개최하게 되었다"고 설명했습니다.



그는 또 "스포츠 발전에 요구되는 새로운 통찰력을 얻고 현재의 문제들에 대한 해법을 모색하며, 지식의 확장과 발전을 위한 길을 찾는 시간이 되길 기대한다"고 강조했습니다.