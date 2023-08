뉴진스, 국내 주요 주간 차트 5주째 장악…'Super Shy' · 'ETA' 동반 인기

이미지 확대하기

뉴진스(NewJeans)가 국내 주요 음원 사이트 주간 차트를 5주째 장악하고 있다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인) 미니 2집 'Get Up'의 타이틀곡 'Super Shy'와 'ETA'는 14일 발표된 멜론, 지니, 벅스 주간 차트(집계기간 8월 7~13일)에서 1, 2위를 석권했다. 멜론에서는 'Super Shy'가 5주 연속 정상을 지켰고, 'ETA'가 2위에 올랐다. 지니와 벅스에서는 반대로 'ETA'가 1위, 'Super Shy'가 2위를 차지했다.특히, 'Super Shy'는 지난달 7일 공개되자마자 국내 주요 음원 사이트 실시간 및 일간 차트를 '올킬'했고, 주간 차트와 7월 월간 차트를 싹쓸이하며 인기 롱런 중이다.여기에 지난달 21일 앨범 발매와 함께 공개된 또 다른 타이틀곡 'ETA'가 뜨거운 상승세를 보이면서 'Super Shy'와 쌍끌이 흥행을 이어가고 있다. 'ETA'는 벅스에서 3주째 1위를 유지했고, 지니 주간차트에서 이번 주 마침내 1위에 올랐다.미니 2집 수록곡들도 3개 음원 사이트의 주간 차트에 골고루 이름을 올렸다. 벅스에서는 'New Jeans'(4위), 'Cool With You'(6위), 'ASAP'(18위) 등의 순으로, 멜론에서는 'New Jeans'(10위), 'Cool With You'(16위), 'ASAP'(38위), 'Get Up'(77위) 등이, 지니에서는 'New Jeans'(12위), 'Cool With You'(29위), 'ASAP'(62위) 등이 사랑받고 있다.뉴진스는 국내뿐만 아니라 해외에서도 꾸준히 인기를 얻고 있다.'Super Shy'는 11일 자 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 63위에 올라 5주 연속 차트인했다. 이 곡은 이 차트에 59위(7월 14일 자)로 진입한 뒤, 7월 28일 자에 자체 최고 순위인 52위를 찍었다.앨범 차트에서는 'Get Up'이 58위로 3주째 이름을 올렸다. 'Get Up'은 이 차트에 15위(7월 28일 자)로 데뷔했는데, 이는 K-팝 걸그룹으로는 역대 두 번째로 영국 오피셜 앨범 차트에 진입한 성과다.뉴진스는 앞서 'Get Up'으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(8월 5일 자) 정상을 밟고, 이 앨범 타이틀곡 3개를 메인 송차트 '핫 100'에 한꺼번에 올려놓으며 폭발적인 글로벌 성장세를 입증했다. 이어 최신 차트(8월 12일 자)에서도 'Get Up'은 '빌보드 200' 6위에 올라 2주 연속 '톱10' 진입에 성공했다. '핫 100'에서 최고 48위(8월 5일 자)를 찍었던 'Super Shy'는 최신 차트에서 77위로 4주 연속 차트인했다.한편, 뉴진스는 오는 19일 일본 도쿄에서 열리는 '서머소닉 2023'에 출연한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)