태연, '韓 여자 솔로 최초' 태국 방콕 임팩트 아레나 공연 2회 전석 매진

'믿듣탱' 태연(에스엠엔터테인먼트 소속)이 방콕 콘서트를 성황리에 마무리했다.



태연은 지난 8월 12~13일 태국 방콕 임팩트 아레나(IMPACT ARENA)에서 단독 콘서트 'TAEYEON CONCERT – The ODD Of LOVE in BANGKOK'(태연 콘서트 - 디 오드 오브 러브 인 방콕)을 개최하고 독보적인 음악 세계와 퍼포먼스로 고퀄리티 공연을 완성했다.



특히 태연은 지난 2017년 'TAEYEON solo concert 'PERSONA' in BANGKOK'(태연 솔로 콘서트 '페르소나' 인 방콕)으로 태국 최초 단독콘서트를 펼친 한국 여자 솔로 가수 타이틀을 거머쥔 것을 시작으로, 2018년 12월에는 ''s…TAEYEON Concert'(아포스트로피 에스…태연 콘서트)로 태국에서 이틀 간 단독 콘서트를 개최한 최초의 한국 여자 솔로 가수에 등극했으며, 이번에는 한국 여자 솔로 가수 최초로 임팩트 아레나에서 펼치는 2회 공연이 모두 매진, 새로운 기록으로 변함없는 현지 인기와 높은 영향력을 다시 한번 입증했다.



이날 태연은 'INVU'(아이앤비유)로 오프닝을 강렬하게 장식, 'Can't Control Myself'(캔트 컨트롤 마이셀프), '그런 밤 (Some Nights)', 'Set Myself On Fire'(세트 마이셀프 온 파이어) 등 열정적인 사랑을 노래하는 무대로 폭발적인 가창력을 선사하며 1만 8천여 관객들을 매료시켰다.



또한 태연의 우아한 춤선이 돋보인 'Siren'(사이렌), 깊은 음색이 매력적인 'Cold As Hell'(콜드 애즈 헬), '품 (Heart)', '어른아이 (Toddler)'는 물론, 분위기를 반전시키는 'Weekend'(위크엔드), 'No Love Again'(노 러브 어게인), 'You Better Not'(유 베터 낫), '스트레스 (Stress)' 등의 무대까지 약 2시간 동안 총 24곡을 선사하며 뜨거운 호응을 얻었다.



공연장을 찾은 팬들 역시 'TY4EVA (TAEYEON Forever)'(태연 영원해), '태연국' 등의 문구가 적힌 카드 섹션 이벤트로 태연을 감동시켰다.



한편, 태연은 8월 19~20일 싱가포르 콘서트를 마지막으로 아시아 투어를 마무리한다.



