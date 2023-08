방탄소년단 뷔 선공개곡 日 오리콘 1위 · 2위 직행

이미지 확대하기

방탄소년단 뷔가 첫 솔로 앨범 'Layover'의 선공개곡 'Rainy Days', 'Love Me Again'으로 일본 오리콘 차트를 휩쓸었다.지난 12일 오리콘이 발표한 최신 차트(8월 11일 자)에 따르면, 'Rainy Days'와 'Love Me Again'은 공개와 동시에 '데일리 디지털 싱글 랭킹' 1, 2위로 직행했다.'Love Me Again'과 'Rainy Days'는 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이 최신 차트(8월 11일 자) '데일리 톱 송 글로벌'에서도 각각 377만 3,666회와 357만 6,108회 스트리밍되며 10위와 12위에 랭크됐다.이처럼 뷔는 'Love Me Again', 'Rainy Days'로 전 세계 음악 차트 최상위권을 장악했다. 'Rainy Days'는 13일 오전 8시 기준, 전 세계 70개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지했고, 'Love Me Again'은 35개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상에 올랐다.'Rainy Days'는 얼터너티브(Alternative) POP R&B 장르로, 빈티지하고 이색적인 퍼커션 소리와 현대적인 드럼 사운드, 뷔의 매력적인 저음이 조화를 이루는 곡이다. R&B 장르의 'Love Me Again'은 뷔의 부드러우면서도 독특한 리듬감이 부각되는 보컬이 인상적인 곡이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)