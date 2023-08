방탄소년단 뷔, 타이틀곡은 'Slow Dancing'…9월 8일 발매일 확정

이미지 확대하기

방탄소년단 뷔의 솔로 앨범 'Layover'가 오는 9월 8일 오후 1시 (이하 한국 시간) 전 세계 동시 발매된다.8일 빅히트 뮤직에 따르면 뷔의 솔로 앨범 'Layover'에는 'Rainy Days', 'Blue', 'Love Me Again', 'Slow Dancing', 'For Us'에 보너스 트랙을 더해 총 6곡이 담긴다.타이틀곡은 'Slow Dancing'이다. 이 노래는 1970년대 로맨틱 소울 스타일로, 자유롭고 나른한 분위기를 느낄 수 있다.앨범의 1번 트랙 'Rainy Days'는 비 오는 날을 배경으로 일상 속 다양한 백색 소음이 뷔의 목소리와 어우러진 노래며, 2번 트랙 'Blue'는 Old School R&B 음악에 대한 오마주에 현대적 사운드를 반영해 특별함을 더한다.3번 트랙 'Love Me Again'은 R&B 장르로 뷔 특유의 낮은 음색이 매력적인 곡이다. 타이틀곡 'Slow Dancing'에 이어 배치된 5번 트랙 'For Us'는 독특한 가사와 뷔의 목소리가 깊은 감수성을 자아내는 POP R&B다. 이는 음반을 마무리하는 에필로그 역할의 곡이며, 마지막 트랙은 'Slow Dancing'의 피아노 버전이다.보너스 트랙을 제외한 5곡의 뮤직비디오가 제작됐다. 빅히트 뮤직 측은 "1번 트랙부터 5번 트랙까지 연결된 흐름으로 감상해 보시길 추천한다"고 전했다.뷔는 이번 솔로 앨범을 민희진 어도어(ADOR) 총괄 프로듀서와 협업했다. 뷔의 제안으로 민 총괄 프로듀서가 음악, 안무, 디자인, 프로모션 등 그의 앨범 제작 전반을 진두지휘했다. 두 사람의 신선한 조합과 더불어 뷔의 취향이 고스란히 반영됐다고 소개된 만큼 방탄소년단에서의 모습과는 또 다른 '솔로 아티스트' 뷔의 새로운 면모가 기대된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)