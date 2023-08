지누션, 5년 만에 완전체로 돌아온다…'레트로슈퍼콘서트 in 서울' 출격

이미지 확대하기

90년대 가요계를 힙합으로 물들였던 전설의 주인공 지누와 션이 다시 한자리에 뭉친다.공연 주최사 골든이엔엠 측에 따르면 지누션이 오는 9월 23일 서울 고려대학교 화정체육관에서 열리는 '2023 레트로 슈퍼콘서트 in 서울' 무대에 선다. 이들의 완전체 무대는 지난 2018년 슈퍼콘서트 '토요일을 즐겨라' 이후 5년 만이다.지누션이 출연하는 '2023 레트로슈퍼콘서트'는 1990년대를 메인 콘셉트로 당대 최고의 인기 가수들의 무대를 통해 과거 감성을 자극하고, 추억을 회상하며 향수를 느끼고자 기획된 공연이다. 앞서 지난 6월 전주에서 진행된 콘서트는 전석 매진을 기록하는 등 관객들의 입소문을 타며 관객들의 뜨거운 관심과 호평 속에 전국 투어 공연으로 이어지고 있다.지누션은 데뷔곡인 '가솔린(Gasoline)'과 가수 엄정화가 피처링한 '말해줘'가 히트를 치면서 단번에 정상급 가수로 자리매김했다. 이후 지누션은 '에이요(A-YO)' '전화번호' 등 수많은 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.힙합 앨범으로는 이례적으로 70만 장이라는 앨범 판매기록을 세운 지누션은 꾸준히 한국의 힙합 문화를 선도해왔다. 이번 '2023 레트로슈퍼콘서트'에 출연해 강렬한 무대를 보여줄 예정이다.공연 주최사 골든이엔엠 측은 "90년대 레전드 가수분들의 무대를 보며 자라왔고, 그 추억과 향수를 30~50대 관객분들과 함께 느껴보고자 준비한 공연"이라면서, "한 시대를 풍미한 아티스트분들이 흔쾌히 함께 참여해주신 결과 관객들의 기대에 부응하는 라인업을 구축할 수 있었게 되서 감사드린다"고 전했다. 이어 "압도적인 스케일과 화려한 무대 구성, 연출을 더해 관객과 아티스트 모두 만족할 수 있는 공연을 선사하겠다"고 힘주어 말했다.한편 내달 23일 토요일 오후 5시 서울 고려대 화정체육관에서 열리는 '2023 레트로 슈퍼콘서트 in 서울'에는 지누션을 비롯해 김완선, 룰라, 양준일, 디바, 태사자, 더크로스, 이하늘, 김성수가 출연 예정이다. 이어 10월 28일 대구 엑스코 서관에서 열리는 '2023 레트로 슈퍼콘서트 in 대구' 공연은 룰라, 채연, 이재훈, 김원준, 소찬휘, 디바, 영턱스클럽, 더크로스, 이하늘 등이 출연을 확정 지었다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)