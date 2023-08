이찬혁비디오, 美힙합 매거진 '2023 천재적인 KPOP 앨범'으로 선정

이미지 확대하기

AKMU 이찬혁의 프로젝트 그룹 '이찬혁비디오'의 '우산'이 '2023 천재적인 KPOP 앨범'으로 선정됐다.이찬혁비디오의 프로젝트 앨범 '우산'이 지난 7월 공개된 미국 3대 힙합 매거진 'The Source'의 '2023 천재적인 KPOP 앨범(Unveiling Hype K-pop Creative Genius: Highlights from 2023)'에 선정됐다.'The Source'는 "코미디언부터 아이돌, 여배우까지 이번 발매는 음악 그 이상이었고, 예술적인 비주얼과 따뜻한 느낌이 여름 분위기에 딱 들어맞았다. 이찬혁은 '우산' 발매로 리스너들에게 앞으로 그가 공유할 것이 훨씬 많다는 것을 진정으로 입증했다"고 극찬했다.'우산'은 나 혼자 들어갈 만한 공간이 필요할 때 찾게 되었으면 하는 바람에서 시작된 리메이크 앨범으로, 개그우먼, 모델, 국가대표, 배우, 가수까지 다양한 분야의 아티스트가 가창자로 참여해 화제를 모은 바 있다.이뿐만 아니라 이찬혁만의 감성이 돋보이는 영상, 비주얼 아트워크, 공연, 전시 등을 여러 매체로 선보이는 이찬혁비디오인 만큼, 46분가량의 뮤직비디오 역시 곡의 매력을 극대화하며 많은 사람들의 호평을 받았다.특히 '우산'은 종합 엔터테인먼트 회사로 발돋움하고 있는 MF(미스터리프렌즈)와 함께 합을 맞춰 더욱 큰 시너지를 발휘했다. MF는 대중에게 콘텐츠로 영향력을 전한다는 일념 하에 SNS 마케팅을 기반 삼아 리메이크, OST 등의 프로젝트 앨범을 비롯해 웹드라마, 예능, 뮤지션 발굴 및 제작 등 국내뿐만 아니라 해외로도 사업 영역을 확장해 나가고 있다.'The Source'가 선정한 '2023 천재적인 KPOP 앨범'에는 이찬혁비디오의 '우산'과 더불어 BTS 슈가의 'D-DAY(디데이)'와 주니의 'INVITATION(인비테이션)', 지올팍의 'WHERE DOES SASQUATCH LIVE? PART 1(웨얼 더스 사스콰치 리브? 파트 1)', 빈지노의 'NOWITZKI(노비츠키)'가 이름을 올렸다.비 내리는 여름 위로가 되어줄 이찬혁비디오의 '우산'은 각종 온라인 음원사이트를 통해 들을 수 있다.사진제공 = MF(미스터리프렌즈)(SBS연예뉴스 강경윤 기자)