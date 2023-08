후배 위해 쓴다며…아시안게임 조정관에 뭉칫돈

<앵커>



한국체육대학교 체조부가 실업팀에 입단한 졸업생으로부터 계약금 10%를 사실상 강제로 받아왔다는 내용 전해 드렸습니다. 계약금을 받은 계좌에서 뭉칫돈이 잇따라 빠져나갔는데 이를 추적해보니까 뜻밖의 인물이 나왔습니다.



고정현 기자의 보도입니다.



<기자>



한체대 체조부 출신 선수들이 체조부 조교 요청을 받고 실업팀 입단 계약금 중 10%가량을 입금한 계좌 내역입니다.



2013년 조교의 지시로 당시 체조부 신입생 B 씨가 개설한 건데, 2014년 11월 하루 간격을 두고 500만 원과 300만 원이 C 씨에게 송금됩니다.



계좌주인인 B 씨는 C 씨가 누군지도 모릅니다.



[B 씨/계좌주·당시 한체대 재학생 : 이분(C씨)은 누군지 모르겠어요. 몰라요. 이분한테 8백만 원이 갔네요.]



취재 결과 C 씨는 2014년 인천아시안게임 조직위원회 위원으로 체조 종목과 관련된 모든 사항을 준비하는 조정관으로 활동했던 인물로 확인됐습니다.



C 씨는 전화통화에서 문제의 돈은 아시안게임과는 무관하며 한체대 동문인 체조부 A 교수에게 빌린 돈이라고 말했습니다.



[C 씨: 개인 사정으로 조금 어려워서 A 교수한테 돈을 제가 좀 빌렸어요. 개인적으로. 조금 지난 다음에 (A교수가) "그게 동문회 계좌에 있는 돈을 좀 보냈다"라고 "그래서 입금을 좀 시켜줘야 될 것 같다"(라고 하더라고요.)]



A 교수는 "조교에게 부탁해 C 씨에게 빌려줬고, 재학생을 위한 금원은 맞지만 곧 갚는다는 말에 문제가 없다고 판단했다"고 답했습니다.



송금이 문제가 된다는 건 최근에서야 알았다고 말했습니다.



[A 교수/한체대 체조부 : (횡령이 될 수 있다는) 법적인 지식이 있었다면 안 했을 겁니다. (어려운 법적인 지식이 아니라 남의 통장에 있는 돈을…?) 남의 통장이 아니죠. 어떻게 그게 남의 통장입니까? 우리 부가 쓰는 공금이잖아요.]



A 교수와 C 씨 모두 재입금 내역을 보내달라는 취재진 요청엔 답하지 않았습니다.



