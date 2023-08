[단독] 후배에게 쓴다더니…AG 조정관에 보낸 뭉칫돈 (D리포트)

한체대 체조부 출신 선수들이 체조부 조교 요청을 받고 실업팀 입단 계약금 중 10%가량을 입금한 계좌 내역입니다.



2013년 조교의 지시로 당시 체조부 신입생 B 씨가 개설한 건데, 2014년 11월 하루 간격을 두고 500만 원과 300만 원이 C 씨에게 송금됩니다.



계좌주인 B 씨는 C 씨가 누군지도 모릅니다.



[B 씨/계좌주·당시 한체대 재학생 : 이분(C 씨)은 누군지 모르겠어요. 몰라요. 이분한테 800만 원이 갔네요.]



계좌 개설을 지시했던 당시 조교도 알 수 없는 송금이라고 말했습니다.



[당시 조교/계좌 관리 : 제가 보냈다는 거죠? 그 시기에요? 제가 있었던 시기에요? 계좌 이체한 내역이 그 큰 금액은… 모르겠어요.]



취재 결과 C 씨는 2014년 인천아시안게임 조직위원회 위원으로 체조 종목과 관련된 모든 사항을 준비하는 조정관으로 활동했던 인물로 확인됐습니다.



아시안게임 폐막 한 달 뒤쯤 800만 원을 송금받았던 C 씨, SBS 취재진과의 전화 통화에서 문제의 돈은 아시안게임과는 무관하며 한체대 동문인 체조부 A 교수에게 빌린 돈이라고 말했습니다.



대한체조협회 임원이자 체조계에 영향력이 큰 걸로 알려진 A 교수는 졸업생들이 부적절한 송금의 배후로 지목한 바로 그 인물입니다.



[C 씨 : 개인 사정으로 조금 어려워서 A 교수한테 돈을 제가 좀 빌렸어요. 개인적으로. 조금 지난 다음에 (A 교수가) "그게 동문회 계좌에 있는 돈을 좀 보냈다"라고 "그래서 입금을 좀 시켜줘야 될 것 같다"(라고 하더라고요.)]



C 씨는 돈을 빌리고 7, 8개월 뒤 A 교수가 불러준 계좌로 800만 원을 되돌려줬다고 주장했습니다.



끝까지판다팀이 C 씨를 접촉하기 전 만났던 A 교수는 해당 계좌의 돈은 재학생을 위해 쓴 거라며 이런 말을 했습니다.



[A 교수/한체대 체조부 (C 씨 취재 전) : 그걸 받아서 제가 제 주머니에 넣고 쓰겠습니까? 그럴 수 있다고 봅니까? 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 학생들이 관리했고, 조교 선생들이 관리하는 거지.]



다시 찾아가 C 씨에게 빌려준 돈이 사적 유용 아니냐고 물었더니 A 교수는 "조교에게 부탁해 C 씨에게 빌려줬고, 재학생을 위한 금원은 맞지만 곧 갚는다는 말에 문제가 없다고 판단했다"고 답했습니다.



그러면서 송금이 문제가 된다는 건 최근에서야 알았다고 말했습니다.



[A 교수/한체대 체조부 : (횡령이 될 수 있다는) 법적인 지식이 있었다면 안 했을 겁니다. (어려운 법적인 지식이 아니라 남의 통장에 있는 돈을…?) 남의 통장이 아니죠. 어떻게 그게 남의 통장입니까? 우리 부가 쓰는 공금이잖아요.]



취재진이 해당 계좌를 확인한 결과 C 씨가 빌린 돈을 갚은 내역은 없었습니다.



A 교수와 C 씨 모두 재입금 내역을 보내달라는 취재진 요청엔 답하지 않았습니다.



(취재 : 고정현 / 영상취재 : 하륭 / 영상편집 : 오영택 / CG : 이준호 / VJ : 김준호 / 제작 : 디지털뉴스편집부)