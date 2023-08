스트레이 키즈, 'K팝 4세대 보이그룹 최초' 그룹 첫 일본 4대 돔 투어 전석 매진

이미지 확대하기

스트레이 키즈(Stray Kids)가 일본 데뷔 첫 돔 투어의 티켓 전석 매진을 달성했다.JYP엔터테인먼트는 최근 공식 SNS 채널에 스트레이 키즈 데뷔 첫 돔 투어 'Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023'(파이브스타 돔 투어 2023) 개최 소식을 발표했다. 이들은 오는 8월 16일~17일 일본 후쿠오카 페이페이 돔을 시작으로 9월 2일~3일 반테린 돔 나고야, 9일~10일 교세라 돔 오사카, 10월 28일~29일 도쿄 돔에서 대규모 돔 투어를 전개하고 K팝 4세대 보이그룹 최초로 일본 4대 돔 공연장에 입성한다.일본 4개 도시에서 총 8회 규모로 진행되는 단독 공연은 지난 7월 29일 오전 일반 예매 오픈 후 5분도 되지 않아 솔드아웃을 기록해 스트레이 키즈의 티켓 파워를 다시 한번 입증했다. 또한 이번 투어는 사전 응모만 약 250만 건을 넘어서며 폭발적인 현지 인기를 실감케 했다.스트레이 키즈는 지난해 6월과 7월 두 번째 월드투어 'Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC"'("매니악")의 일환으로 일본 고베와 도쿄에서 총 6회 공연을 진행했다. 2020년 3월 일본 정식 데뷔 이래 처음으로 성사된 대면 단독 콘서트는 티켓 예매 시작 5분 만에 전 회차 전석 매진을 기록했다. 올해 2월 11일~12일 도쿄 사이타마 슈퍼 아레나와 25일~26일 교세라 돔 오사카에서는 앙코르 콘서트를 갖고 4회 공연 총 13만 관객의 함성을 직접 들으며 현지 첫 돔 공연의 뜻깊은 순간을 맞이했다.8월 1일에는 공식 팬클럽 스테이(STAY) 결성 5주년을 맞아 그룹 공식 SNS 채널에 'Stray Kids "PARTY'S NOT OVER" | [Stray Kids : SKZ-RECORD]|2023 STAYweeK'("파티스 낫 오버" | [슼즈레코드] | 2023 스테이위크)를 공개해 특별한 팬사랑을 드러냈다. 'PARTY'S NOT OVER'는 여름 분위기와 어울리는 시즌송으로 창빈이 작사, 작곡을 맡았고 승민이 노랫말을 함께 만들었다. 이는 연초 신년 계획을 담아 선보였던 'STEP OUT 2023'(스텝 아웃 2023) 공약의 일환이자 멤버들이 스테이 생일을 기념해 준비한 선물 같은 노래로 소중한 의미를 더한다.스트레이 키즈는 오는 9월 6일 일본에서 첫 EP 'Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-'(소셜 패스 (feat. LiSA) / 슈퍼볼 일본어 버전)을 발매한다. 특히 타이틀곡 중 'Social Path (feat. LiSA)'는 '귀멸의 칼날' 등 인기 TV 애니메이션 주제가를 포함해 다수의 히트곡을 보유한 일본 유명 아티스트 리사(LiSA)와의 첫 컬래버레이션 곡으로 기대를 모은다. 또한 9월 30일과 10월 1일에는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 서울 스페셜이라는 특별한 이름의 단독 콘서트를 열고 팬들이 보내준 응원과 사랑에 화답한다.사진제공: JYP엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)