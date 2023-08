나띠, '더쇼'서 솔로곡 'Sugarcoat' 무대 최초 공개

이미지 확대하기

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버 나띠가 음악방송에서 솔로곡 무대를 선보인다.나띠는 1일 오후 방송되는 SBS M '더 쇼'에 출연해 자신의 솔로곡 'Sugarcoat' 무대를 최초 공개한다. 'Sugarcoat'는 감각적인 비트와 신스의 조화가 인상적인 R&B 곡으로 타인의 시선과 판단이 만들어 낸 내 겉모습을 과감히 벗어던지고 진정한 자아를 찾아가는 내용을 담았다.풍부한 저음부터 유려한 고음을 오가는 매력적인 보이스부터 유연하면서도 관능적인 나띠의 매력을 엿볼 수 있는 'Sugarcoat'는 나띠가 직접 안무 창작에 참여해 완성도를 더욱 끌어올렸다.특히 걸그룹 데뷔 전 솔로 가수로 활동했던 나띠는 솔로 활동 당시 10대 소녀 특유의 밝고 상큼한 매력으로 대중들을 사로잡았던 바 있어 한층 더 성숙해진 모습과 음악적 역량으로 돌아온 나띠의 모습에 팬들의 관심이 더욱 높아지고 있다.한편 나띠가 소속된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난달 5일 첫 미니 앨범 'KISS OF LIFE'를 발매, 데뷔 활동을 이어가고 있다.사진 : S2엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)