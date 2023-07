트레저 "이영현 선배와의 협업…흔쾌히 함께 해주셨다"

이미지 확대하기

그룹 트레저과 빅마마 출신의 가수 이영현과 협업했다.28일 오전 11시 서울시 마포구 합정동 YG엔터테인먼트 신사옥에서 진행된 트레저의 정규 2집 'REBOOT' 발매 기념 기자간담회에서 수록곡 'G.O.A.T'에 대해서 "G.O.A.T(Greatest Of All the Time)라는 말을 떠올렸을 때 멤버들이 바로 생각한 게 이영현 선배님이었다. 특히 이영현 선배님이 YG 출신이어서 연락이 닿았고 흔쾌히 함께 해주셨다. 올드 힙합의 느낌을 잘 보여줄 수 있을 것"고 설명했다.이날 기자간담회에는 발매에 앞서 조부의 병환으로 잠시 활동을 함께 하지 못한 하루토를 제외한 멤버들이 참석했다.현석은 10개월 만에 정규 2집으로 돌아온 것에 대해서 "이번 앨범은 많은 고민과 생각을 하며 준비했다. 투어와 함께 병행하다 보니까 10개월이란 시간이 금방 흐른 것 같다. 계속 팬들에게 기다려달라는 말만 해서 죄송했는데 그 노력이 세상에 나와서 감사하다."고 답했다.이번 앨범은 타이틀곡은 'BONA BONA'를 비롯한 10개 트랙으로 구성됐다.트레저는 28일 오후 8시 컴백 스페셜 라이브를 개최한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)