뉴진스, 인기 탄력 받았다…日 오리콘 1위 · 스포티파이 미국 전곡 상위권 진입

이미지 확대하기

뉴진스(NewJeans)의 글로벌 인기 상승세가 제대로 탄력을 받았다. 이들의 신곡이 한국은 물론 미국, 일본, 중국 주요 차트를 강타하며 연일 자체 신기록을 경신 중이다.23일 소속사 어도어(ADOR)에 따르면 뉴진스 미니 2집 'Get Up'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Super Shy'는 스포티파이 글로벌 '데일리 톱 송'(7월 21일 자, 이하 현지시간) 차트서 4위를 기록했다.지난 7일 선공개된 'Super Shy'는 이 차트에 46위로 첫 진입해 꾸준히 순위를 끌어올려 10위권을 유지해왔다. 그러다가 지난 21일 앨범 발매와 함께 전날 대비 무려 7계단 점프해 차트 최상위권에 자리했다.'Super Shy'뿐 아닌 미니 2집 'Get Up' 수록곡 모두 스포티파이 글로벌 '데일리 톱 송'에 안착했다. 'Cool With You' 21위, 'New Jeans' 22위, 'ETA' 25위, 'ASAP' 26위, 'Get Up' 41위 등이다.특히 뉴진스는 세계 최대 팝 시장인 미국에서 두각을 나타내고 있다. 앞서 미국 빌보드 '핫 100'서 66위를 기록했던 'Super Shy'는 21일 자 스포티파이 미국 '데일리 톱 송' 차트서 10위를 차지했다. 'Cool With You'는 16위, 'New Jeans'는 20위, 'ETA'는 22위, 'ASAP'는 25위, 'Get Up'은 32위다.뉴진스의 인기는 일본, 중국에서도 뜨겁다. 뉴진스 미니 2집 'Get Up'은 같은 날 발표된 일본 오리콘 최신 차트(7월 21일 자)서 '데일리 앨범 랭킹' 1위로 직행했다. 또한 중국 QQ뮤직 '인기급상승 차트'와 '최신 유행지수 차트'서 'ASAP'가 1위를 기록했고, '신곡 차트'서는 'Super Shy'가 3위로 사랑받고 있다.별다른 해외 활동 없이 나날이 글로벌 영향력을 확장하고 있는 뉴진스의 존재감이 돋보이는 가운데 한국은 이미 이들이 음반·음원 차트 정상을 석권했다.뉴진스 미니 2집 'Get Up'은 발매 첫날 119만 장(한터차트 기준) 이상 판매돼 단숨에 밀리언셀러가 됐다. 'Super Shy'는 멜론을 비롯한 주요 음악 사이트 일간 차트 정상을 2주 가까이 지키고 있고, 또 다른 타이틀곡 'ETA'도 한때 네이버 바이브와 벅스 실시간 1위를 찍는 등 그 기세가 만만치 않다.2023년 1분기 내내 'Ditto'와 'OMG'로 번갈아가며 음원 차트 왕좌를 차지했던 뉴진스인 만큼 다시 한번 이들의 쌍끌이 인기가 '롱 런'할 경우, 음반 판매량 역시 지속적으로 늘어날 가능성이 크다.한편 뉴진스는 'Super Shy'로 지난 22일 MBC '쇼! 음악중심'서 1위를 차지했다. 올 상반기에 이어 하반기 몰아칠 뉴진스의 본격적인 트로피 사냥이 기대된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)