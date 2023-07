투모로우바이투게더X조나스 브라더스, 오늘(19일) 'Do It Like That' 저지 클럽 리믹스 발표

이미지 확대하기

그룹 투모로우바이투게더가 조나스 브라더스(Jonas Brother)와의 컬래버레이션 싱글 'Do It Like That'의 새로운 버전을 공개한다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 19일 오후 1시 전 세계 음원 사이트를 통해 'Do It Like That'의 저지 클럽 리믹스를 발표한다. 'Do It Like That (Jersey Club Remix)'은 UK 드릴 리듬과 저지 클럽 리듬이 어우러진 곡으로, UK 개러지 장르에서 주로 사용되는 몽환적 일렉트로닉 피아노 사운드 등이 가미돼 원곡의 밝고 경쾌한 매력과 동시에 색다른 분위기를 자아낸다.지난 7일 발매된 'Do It Like That'은 사랑에 빠진 황홀한 순간을 표현한 가사와 멜로디가 인상적인 여름 분위기의 템포 댄스 트랙이다. 첫 음부터 누구나 따라 부를 만큼 캐치한 후렴구가 매력적인 이 곡은 투모로우바이투게더와 조나스 브라더스의 밝은 에너지가 더해져 행복하고 설레는 감정을 극대화한다.투모로우바이투게더와 조나스 브라더스의 만남에 해외 매체들도 주목하고 있다. 미국 그래미닷컴(Grammy.com)은 'Do It Like That'에 대해 "'올해의 컬래버레이션'이 될 만한 노래", "완벽한 여름 대표곡(perfect summer anthem)"이라고 극찬했고, 미국 대중문화 매체 업록스(UPROXX)는 "두 그룹의 컬래버레이션은 이번이 처음이지만 마지막은 아니기를 바란다"라고 호평했다.영국 음악 전문 매거진 클래시(Clash)는 "조나스 브라더스와 투모로우바이투게더의 경력에는 차이가 있지만, 'Do It Like That'은 두 그룹의 본질이 음악을 통해 빛을 발한다는 것을 증명한다. 두 그룹의 독특한 재능과 스타일이 만나, 중독성 있는 에너지와 예술성이 담긴 곡이 탄생했다"라고 찬사를 아끼지 않았다.한편, 'Do It Like That'은 미국 빌보드 최신 차트(7월 22일 자)에서 '디지털 송 세일즈' 3위로 진입하며 자체 최고 순위 기록을 경신했다. 이 곡은 또한, 빌보드 '캐나디안 디지털 송 세일즈' 13위, '글로벌 200' 88위, '글로벌(미국 제외)' 71위에 랭크됐고 영국 오피셜 차트(7월 14일 자)에서는 '싱글 다운로드 차트' 14위, '싱글 세일즈 차트' 15위, '비디오 스트리밍 차트' 97위에 자리했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)